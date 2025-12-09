去年剛結婚　中國女博士生及兩月大女兒德國遇害　外籍丈夫成疑兇

近日，社交平台上，多位網友悼念一位在德國留學的31歲女博士生麗麗（化名）及她僅兩個月大的寶寶。令人震驚的是，殺害母女倆的疑兇，竟是麗麗的斯洛伐克籍丈夫。12月9日，麗麗的大學室友向內媒透露，麗麗於2020年被公派到德國攻讀博士學位，並於去年8月結婚，未滿一年半便發生了這起悲劇。目前，麗麗的父親已從國內出發前往德國。



11月29日，德國北萊茵-威斯特法倫州首府杜塞爾多夫發生一起母女死亡事件。警方發現31歲的麗麗和她兩個月大的女嬰在家中遇害，隨後被捕的傷勢嚴重的43歲男子，正是她的丈夫，疑似在行兇後自殘，目前已被警方控制。

嫌疑男子在被捕後承認殺害妻子和孩子，警方在現場發現作案工具，包括一把斧頭。據悉，嫌疑男子為斯洛伐克人。

報道指，受害者麗麗來自中國北部某沿海省份。她在國內完成本碩學業後，於2020年獲得公派名額赴德國攻讀博士學位。一位大學室友小劉透露，麗麗性格溫和，性情內向，從未見過她與人發生衝突。小劉回憶說，麗麗家庭普通，但她勤奮學習，成績優異，經常獲得獎學金。

小劉提到，麗麗在碩士學習階段與丈夫相識，當時對方作為交換生在中國學習，但兩人並未交往。麗麗是在去德國後才與對方確立戀愛關係。小劉補充道，麗麗平時不太在社交媒體上活躍，但在出國的前兩年，偶爾可以看到她和丈夫旅遊的照片。

小劉再次聽到麗麗的消息，是在收到對方的結婚請柬時。「去年她回國辦了婚禮，還帶著男方家長在北京玩了一回，之後夫妻倆還在國內度了蜜月」，小劉曾詢問麗麗的未來規劃，麗麗表示希望暫時留在德國，未來再回國。

小劉進一步稱，她在12月5日得知了麗麗遇害的消息，當時大學班長組建了一個群聊，希望為麗麗的父母籌集赴德旅費。發起籌款的班長趙先生（化姓）表示，麗麗的同學和研究生實驗室的同學們也籌集了一筆資金供給她父母。他強調，消息讓人非常遺憾，「（麗麗）真的是一個很努力、很樸素的人」。

12月9日，內媒聯繫到了麗麗的父親，得知他正前往德國。對方僅表示，現在心裏很亂，不知道說什麼。