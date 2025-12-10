十一世班禪：活佛轉世須堅持依法管理原則，絕不受境外組織干涉

據《西藏日報》報道，藏傳佛教活佛轉世制度座談會周一（12月8日）上午，在西藏日喀則市舉行，全國政協常委、中國佛教協會副會長、中國佛教協會西藏分會會長班禪額爾德尼·確吉傑布出席並講話。他表示，藏傳佛教活佛轉世必須堅持依法管理原則，絕不受境外任何組織、個人的干涉和支配。



12月8日上午，藏傳佛教活佛轉世制度座談會在西藏日喀則市舉行。（西藏日報）

班禪指出，「1995年，中央政府批准並冊封我繼任十世班禪法脈，這一過程，完全遵循宗教儀軌和歷史定制，這是黨的宗教政策在藏傳佛教活佛轉世領域的成功實踐，充分體現了中央政府對活佛轉世工作的高度重視，全面彰顯了活佛轉世的神聖性和嚴肅性，深刻印證了活佛轉世事務管理必須遵循法治原則。」

班禪說，改革開放特別是黨的十八大以來，《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》頒布實施，藏傳佛教大活佛轉世遵循「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」原則成為共識，藏傳佛教活佛轉世管理步入了規範化、法治化軌道。

班禪強調，藏傳佛教活佛轉世必須堅持依法管理原則。《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》為依法推進活佛轉世事務提供了基本依據。活佛轉世只有依法依規開展，才能切實維護藏傳佛教活佛轉世方式的有效性和純潔性。

班禪額爾德尼·確吉傑布。（西藏日報）

班禪表示，必須堅持遵循宗教儀軌原則。活佛轉世只有遵循宗教儀軌，才能贏得藏傳佛教界的支持和廣大信教群眾的信仰。

必須堅持遵循歷史定制原則。歷代中央政府對活佛轉世進行嚴格管理，形成了一整套規範嚴密的歷史定制。活佛轉世只有遵循歷史定制原則，充分體現國家主權和政府權威，維護祖國統一和民族團結，維護社會和諧穩定，才能促進藏傳佛教自身健康傳承。

必須堅持獨立自主自辦原則。尋訪認定活佛轉世靈童必須堅持「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」重要原則，絕不受境外任何組織、個人的干涉和支配，充分發揮佛教協會的主體作用、高僧大德的骨幹作用，才能體現藏傳佛教活佛轉世的神聖性和權威性。

必須堅持黨的領導。只有堅持中國共產黨的領導，不斷提高宗教事務治理法治化水平，才能確保藏傳佛教的健康傳承，方能得到廣大信教群眾的衷心擁護。