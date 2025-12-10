賴清德聲稱「樂意幫助中國解決經濟問題」　國台辦：自不量力

日前，賴清德接受美國《紐約時報》採訪時稱，台灣今年經濟增長率達7.37%，並稱「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」，希望大陸方面「不應考慮如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好」。周三（10日），國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華對此回應稱，「自不量力」。



陳斌華表示，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。今年以來，大陸主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。前三季度，大陸GDP超過101.5萬億元人民幣，同比增長5.2%，增量約4萬億元人民幣，三個季度的增長量就達到台灣經濟總量八成以上。預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，「真不知賴清德哪裏來的自信」。

陳斌華說，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。

賴清德稱「樂意幫助中國解決經濟問題」遭國台辦駁斥。（台總統府）

陳斌華表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。解決台灣問題，實現國家完全統一，是全體中華兒女的共同期盼。兩岸經濟同屬中華民族經濟，陸方始終秉持「兩岸一家親」理念，致力於加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，向台胞台企分享中國式現代化發展機遇。

另外，陳斌華介紹，2025兩岸企業家峰會年會將於12月16日至17日在江蘇南京舉行。本次年會以「聚焦轉型創新 深化多鏈合作」為主題，圍繞把握「十五五」規劃制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。