國台辦批王世堅借改編歌曲熱度博眼球：這個人真是「沒出息」

2025年大陸十大流行語公布，其中出自民進黨王世堅質詢用詞「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」亦上榜。有大陸音樂人將質詢用詞改編成歌曲《沒出息》後，更令王世堅在兩岸三地爆紅。

近日網傳「王世堅低赴陸」，引起外界討論，但他澄清自己未有計劃要去大陸，認為只有在四個條件下兩岸才能交流，並稱「自己會是最後一個踏上大陸的台灣人」。

12月3日，國台辦發言人張晗在新聞發布會上稱，王世堅一邊賺眼球，一邊大放厥詞，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。



國台辦新聞發言人張晗。（央視新聞）

張晗表示，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係。王世堅一邊靠着《沒出息》的改編熱度在網絡上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

王世堅時常發表各種妙語。（洪嘉徽攝）

對於被傳出低調赴陸，11月23日，王世堅強調赴陸一說完全是子虛烏有、胡說八道。他表示，只有在三個原則堅持之下，台灣與大陸才可以交流，並提到自己絕對不會接受要申請台胞證才能去大陸。他認為，大陸人持大陸護照來台灣歡迎，而大陸也願意開放台灣民眾持中華民國的護照去大陸，自己才會考慮去，並強調「我會是最後一個踏上大陸的台灣人」。