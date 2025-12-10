粵車南下｜驗車流程一文睇清　3步檢測僅25分鐘　臨時牌限停留3日

隨着「粵車南下」跨境自駕政策推進，香港運輸署明確規定，從12月9日起，內地車輛赴港前需要在廣東省指定的車行進行驗車。12月10日，香港01記者實地探訪了廣州市指定驗車點——廣東寶悅汽車銷售服務有限公司，詳細了解了「粵車南下」的驗車核心服務信息，驗車全程僅需25分鐘左右，花費1000元（人民幣，下同），15項標準對標香港道路安全要求。



車主需先查閱香港指定的查驗點，通過「粵車南下」官網及香港運輸署平台完成預約，按指引提交車輛識別代號、發動機號等資料。

驗車三步驟▼

到店後，工作人員會將車主帶到二樓的休息室，學習香港的駕駛習慣、交通標識等內容，車輛會被送到三樓的車間進行查驗，15項標準的驗車流程主要分三步展開：

第一步是基礎信息核驗。工作人員兩人一組，仔細核對車輛識別代號、發動機號與內地行駛證的一致性，同時測量車輛尺寸（不超6.3米×2.3米×2.05米）、確認座位數（≤8座）。

第二步為部件狀態檢測。工作人員使用專業的檢測設備，檢測輪胎胎紋（≥1毫米）、制動/懸掛/方向盤系統的運作情況，同時測試照明系統、喇叭、雨刮的功能，並調校大燈至不刺眼狀態。

第三步是合規性與安全檢查。重點核查車身是否帶有香港法定車輛標識（如的士配色、學童小巴）、前擋風玻璃透光率（≥70%），同時確認無結構性改裝、安全帶符合兩地標準。

整個驗車過程平均用時25分鐘左右，全程配備了監控供運輸署監管，若檢測合格，工作人員會在車上貼上「運輸署」的標籤；若檢驗沒有通過，車主需要在4周內整改並預約復驗。通過驗車後，中心會將資料提交到香港運輸署，後續通知車主安裝香港車牌。

驗車費用為1000元（含驗車、制牌、上牌），驗車中心車間經理鍾仲欣在接受記者採訪時透露，「在驗車環節中，車輛最容易不符合規格的就是玻璃的透光率，這是因為內地的車主很喜歡貼反光膜，車間會作提醒。目前來驗車的車主並不是很多，車間會根據客流靈活調整人手，確保流程高效順暢」。

車主們在自查的時候需要注意，「粵車南下」的檢驗是在內地車輛年檢的基礎上，額外增加了符合香港的法規要求，同時簡化了內地的環保/電池等項目。

十五項標準對標香港道路▼

「粵車南下」檢測要求與內地車輛年檢的不同。（林芷瑩製圖）

按照政策安排，驗車通過的車輛可申請香港臨時牌照，停留期限暫為3天，後續或將根據實際運行情況調整時長與名額。