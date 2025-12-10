20年內受賄逾5千萬　海關總署原副署長孫玉寧一審被判13年

海關總署原黨委委員、副署長孫玉寧受賄案，周三（12月10日）在安徽省合肥市中級人民法院一審公開宣判。孫玉寧以受賄罪被判處有期徒刑十三年，併處罰金人民幣四百萬元；對追繳在案的孫玉寧受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



孫玉寧以受賄罪被判處有期徒刑十三年，併處罰金人民幣四百萬元。（新華社）

經審理查明，2005年至2024年，被告孫玉寧利用擔任長春海關黨組成員、副關長，滿洲里海關黨組書記、關長，鄭州海關黨組書記、關長，大連海關黨組（委）副書記、關長，海關總署黨委委員、副署長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務晉升、轉業安置等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，合共折合人民幣逾5072萬元。

合肥市中級人民法院認為，被告孫玉寧的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

2024年9月，孫玉寧任上被查。（網上圖片）

公開資料顯示，孫玉寧出生於1965年7月，吉林舒蘭人，2004年8月任長春海關副關長、黨組成員，2020年10月任海關總署副署長、黨委委員。2024年9月，他任上被查，今年3月被開除黨籍。