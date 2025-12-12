中國疾控中心：全國流感病毒檢測陽性率上升幅度趨緩

周四（11日），中國疾控中心發布全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況，顯示2025年第49周，流感病毒檢測陽性率上升幅度趨緩。



監測結果顯示，第49周，全國哨點醫院報告的流感樣病例數佔門急診就診總數的比例（流感樣病例百分比）為9.9%；哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位病原體為流感病毒（54.2%）、鼻病毒（5.2%）、呼吸道合胞病毒（4.0%）；住院嚴重急性呼吸道感染病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位病原體為流感病毒（22.1%）、呼吸道合胞病毒（7.5%）、鼻病毒（7.1%）。監測結果存在南北方地域差異和不同年齡段人群差異。

病原體監測結果。（央視新聞）

結合全國發熱門診（診室）診療情況、哨點醫院門急診流感樣病例就診情況、多病原檢測等監測結果分析顯示，檢出均為已知常見病原體，沒有發現未知病原體及其導致的新發傳染病。近期流感病毒為主要檢出病原體，流感疫情整體處於高流行水平，流感病毒檢測陽性率呈上升趨勢，但上升幅度趨緩，其中東北、華北、西北、華中地區大部分省份的流感活動出現下降，華東、華南、西南地區的部分省份流感活動繼續上升；學校聚集性疫情報告起數出現下降，5-14歲病例組流感病毒檢測陽性率明顯高於其他年齡組。呼吸道合胞病毒檢測陽性率呈下降趨勢，0-4歲病例組檢測陽性率明顯高於其他年齡組。鼻病毒檢測陽性率呈持續下降趨勢。新型冠狀病毒和其他監測的呼吸道病原體陽性率總體處於低水平。

當召指，目前已進入呼吸道傳染病高發季節，疫情總體呈上升趨勢，流感疫情處於高流行水平，呼吸道合胞病毒、鼻病毒亦存在一定水平活動。為防範呼吸道傳染病疫情，建議托幼機構、中小學校、養老院等重點機構和場所做好健康監測，及時發現和處置聚集性疫情，降低疫情影響。

公眾則採取個人防護措施，例如積極接種流感疫苗、科學佩戴口罩、保持良好衛生習慣、倡導健康生活方式等。