廣東成立全國首間「現代騎手學院」　擬為在職送遞員提供學歷提升

廣東成立全國首間「現代騎手學院」，擬為在職外賣送遞員和速遞員，提供學歷和技能「雙提升」通道。



廣東成立全國首間「現代騎手學院」。（南方日報）

據《南方日報》報道，周四（12月11日）下午，全國首間「現代騎手學院」正式揭牌，該學院設在廣州職業技術大學。

廣東省委教育工委書記，省教育廳黨組書記、廳長林如鵬表示，職業教育的靈魂在於產教融合，通過建設校企命運共同體，一起探索產教同頻共振的新模式、新路徑，最終推動教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈的深度融合。

至於「騎手學院」學習什麽？據介紹，學院課程圍繞外賣送遞員崗位能力提升與職業轉型需求來設置，依託廣州職業技術大學現有的產教融合平台、實訓基地及未來的「訂單班」，開發了階梯式的課程體系。

廣東成立全國首間「現代騎手學院」。（視覺中國）

那麼，如若外賣送遞員們忙於工作，沒有完整時間上課怎麽辦？廣州職業技術大學副校長歐陽麗解釋，在培訓模式上，「現代騎手學院」提供了三種培訓形式，短期培訓、長期培訓、定向培訓，可供不同外賣送遞員選擇。

歐陽麗進一步透露，學院預計於明年上半年正式開班，首期培訓規模約500人，其中，長學制為三年，短學制一般為1至2個月。學費方面，外賣送遞員本人僅承擔極少部分，「學校也將出台配套舉措，確保學員無經費後顧之憂。」