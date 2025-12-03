美團廣告│設計師送3個月外賣買貴相機談｢自由｣　網民批離地終下架

近日，央視與美團聯合發布的一支外賣女騎手宣傳片引發軒然大波。該片因被指嚴重脫離騎手真實生存狀態、美化行業痛點，被網民批評為「有毒的雞湯」和「對苦難的美化」，目前影片已被下架。《香港01》更在採訪多位外賣員後了解到，想要獲得廣告片中的收入門檻極高，外賣行業遠非「騎上電單車就能開工」如此簡單。



送3月外賣能買1.5萬相機 網民：宣傳可以，但別麻醉他人

這條長約3分鐘的廣告，講述了一位前平面設計師轉型為外賣騎手的故事。片中，女主角面對鏡頭暢談轉行帶來的「自由」，可以隨時欣賞沿途風景。此外，該影片中有的主角還提到，「通過三個月送外賣的收入，買了部新相機」。後經網民對比，找出該相機價值1.5萬（人民幣，下同 )。

（影片截圖）

影片發出後，內地社交媒體上的討論呈現出壓倒性的批評聲浪。許多網民認為，這種宣傳是對數百萬為生計奔波的外賣騎手的冒犯。一則獲得大量點讚的評論諷刺道：「農民工在工地健身，外賣員在路上觀察風景」，直指此類宣傳無視基層勞動者真實處境的荒謬。

（影片截圖）

還有網民批評其「何不食肉糜」，認為製作方沉浸在脫離現實的想像中，完全無法體察普通勞動者的壓力與辛酸。更有人一針見血地指出：「這是把生存寫成了童話」，感覺「既不尊重外賣員，也不尊重真正愛好攝影的人」。輿論普遍認為，短片用極其個例化的故事，掩蓋了騎手群體普遍面臨的困境，是一種對真實苦難的美化與消費。

（網民評論）

真實外賣員生活：全職騎手很壓抑，送一單外賣有時是負收益

《香港01》記者在採訪多位外賣員後發現，送外賣遠非「騎上電單車就能開工」那般簡單。隨著行業發展與平台規則演進，外賣生態已高度分化，形成了一套派系林立、規則繁雜且內部競爭激烈的運行體系。

以美團為例，其騎手主要分為專送、樂跑（團隊）和眾包三大類別，三者管理模式與收入規則截然不同。「專送」騎手作為平台直營或合作商下的全職員工，有固定站點、排班與保底薪資，但需嚴格遵守配送紀律；「樂跑」騎手需滿足較高線上時長與單量要求，享受一定的派單優先權和補貼；而「眾包」則最為靈活，騎手可自由搶單，但單價波動大，保障最少。

美團專送外賣員10天內的單量和收入，單件約有4-7元的收入，會根據工齡和送餐距離會有額外補貼（受訪者提供）

不僅如此，同一模式下的計價規則，又因城市等級、時段、補貼政策甚至天氣狀況而千差萬別，導致騎手收入結構異常複雜。因此，想要達成廣告片中「三個月送外賣買萬元相機」的儲蓄目標，對絕大多數騎手而言門檻極高。

一位平時跑眾包的林先生在採訪中坦言：「這種收入並非絕對不可能，但需要你在高峰期、高單價區域（國內一線城市)連續高強度工作，且幾乎不能有任何休息或意外。這遠沒有影片裡呈現的那麼輕鬆。」

美團眾包外賣員出工時間相對自由，但時常面對無單可跑的情況（受訪者提供）

其次，廣告核心宣揚的「自由」與「欣賞風景」的工作狀態，被指是對騎手生存壓力的漠視。同樣是外賣員的李先生在接受《香港01》記者採訪時表示，「有單也煩，沒單也煩，電話不接也煩，地址不對也煩」，他指出，真正靠跑外賣賺錢的人是真的挺壓抑的。

（影片截圖）

真實的騎手日常是與演算法和時限賽跑，此外，騎手還承受著來自顧客、商戶和平台的三重壓力。一個不理性的差評、一次出餐延遲，或是平台系統自身的定位錯誤，其最終風險往往都由騎手承擔。因此出現不少送完一單收益為負的情況。根據2024年發佈的《中國即時配送安全白皮書》，騎手配送每單平均違規1.2次，超時罰款占其月均收入的7%～15%。

由於商家出餐慢，擔心配送超時的外賣員李先生選擇上報取消訂單，卻被平台罰款100元，而正常情況下，他一天的平均收入大致在80-100元不等（受訪者提供）

不少沒有經驗的外賣員第一次送單，往往有「倒貼錢」給平台的經歷

此外，近年來，平台對外賣員的壓榨也時有發生，2023年4月曾傳出美團取消汕尾地區外賣員多項補貼，包括每單壓到只有3.8元左右，以及在暴雨季節一天不送外賣將會扣款等，導致該地區的美團騎手進行罷工抗議。

4月21日起，汕尾的美團騎手集體「罷工」，以抗議從去年開始的美團對該地騎手的「壓價」行為（網絡圖片）

以及在美團提供的《2024-2025美團騎手年度職業報告》中能夠看到與宣傳廣告截然不同的另一面：從2022年到2024年增加了約20萬名女騎手，她們在車輪上平衡著工作與家庭，其中有單親媽媽，也有為分擔丈夫壓力而加入的妻子。

調研顯示，在註冊的745萬名外賣騎手中，他們送外賣的理由各不相同，有人為「養家」、「還債」，有人希望「攢錢做小生意」，是遠比「追求自由」更現實的從業理由。