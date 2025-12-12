中信集團原副總經理徐佐　涉受賄、非法經營同類營業一審被判無期

中國中信集團有限公司原黨委委員、副總經理徐佐受賄、非法經營同類營業案，周五（12月12日）在遼寧省瀋陽市中級人民法院一審公開宣判。被告徐佐以受賄罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；以非法經營同類營業罪被判處有期徒刑七年，併處罰金人民幣一千萬元人民幣，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。對徐佐犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



徐佐。（新華社）

經審理查明，1999年至2024年，被告徐佐利用擔任中信戴卡股份有限公司副總經理、總經理、黨委書記、副董事長、董事長，中國中信集團有限公司黨委委員、副總經理等職務上的便利，為有關人員在承接項目、業務合作等方面謀取利益，非法收受財物合共折合人民幣1.47億多元。2012年至2024年，徐佐利用擔任中信戴卡股份有限公司總經理、副董事長、董事長的職務便利，經營與所任職公司同類的營業，獲利特別巨大。

瀋陽市中級人民法院認為，被告徐佐的行為構成受賄罪、非法經營同類營業罪。其受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失；非法經營同類營業，獲取非法利益數額特別巨大，均應依法懲處，並予數罪併罰。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可以對其受賄罪從輕處罰。法庭遂作出上述判決。