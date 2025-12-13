劣跡網紅成功復出？　官方禁東北雨姐、貓一杯「轉世帳號」

被內地官方列為劣跡網紅的「東北雨姐」、「貓一杯」等人，擬借新開設帳號復出，北京市網信辦表示，相關帳號已被依法予以關閉。



「貓一杯」的照片。（微博圖片）

「貓一杯」的照片（微博圖片）

「貓一杯」。（微博圖片）

北京市網信辦近日啟動「清朗京華·網絡名人帳號亂象整治」專項行動，指導網站平台重點整治煽動群體對立、宣揚不良價值觀、擾亂網絡生態、違規帳號變相復出、逃避稅收監管等突出問題。

其中發現，抖音帳號「雨（記錄生活）」（粉絲數7.2萬）、「大東北（記錄生活）」（粉絲數28.9萬），經核實為劣跡網紅「東北雨姐」轉世帳號；帳號「碎嘴擼米」（粉絲數72.3萬）經核實為劣跡網紅「貓一杯」轉世帳號，劣跡網紅「秀才」借抖音帳號「王老四」（粉絲數2.7萬）變相復出，相關帳號已被依法依約予以關閉。微博帳號「陳震同學」（粉絲數1013萬）在禁言期間，通過帳號「陳震同學的同學」（粉絲數29.8萬）發布信息，相關帳號已被依法依約予以禁言。

東北雨姐。（抖音截圖）

東北雨姐。（抖音截圖）

此外，微博帳號「咬口鴨鴨」（粉絲數40.7萬）、抖音帳號「澳門COCO姐（停播養病中）」（粉絲數368.1萬）、快手帳號「周周珍可愛625」（粉絲數5042.1萬）等十個帳號分別涉嫌煽動群體對立、宣揚不良價值觀、擾亂網絡生態、逃避稅收監管等問題，被採取封禁直播、禁言等處罰。

北京市網信辦稱，網絡名人帳號關注度高、影響力廣，是構建清朗網絡生態的重要力量。下一步，北京市網信辦將堅持依法從嚴治理，對相關問題亂象保持高壓嚴管態勢。依據《網絡安全法》《網絡信息內容生態治理規定》等法律法規，綜合運用約談提醒、限期整改、行政處罰、通報曝光等管理手段，壓實平台主體責任，規範帳號運營行為，推動網絡名人帳號發揮正向引領作用，共建積極正向網絡環境。