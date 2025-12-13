南京大屠殺88周年｜今年再添8人去世　登記在世倖存者僅存24位

今日（13日）是第12個南京大屠殺死難者國家公祭日。據央視報道，今年再有8位南京大屠殺的倖存者去世，目前仍存活的登記在冊倖存者僅剩24位。



在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的牆上，懸掛著100位倖存者的照片，這些都是截至2017年9月30日登記的部分倖存者。每當一位倖存者去世，牆上的一盞燈就會熄滅。如今，只有24盞燈仍在閃亮。

紀念館館長周峰表示，現在登記在冊的倖存者有24位，他們的平均年齡已達95歲，最大者已102歲。這些倖存者獲得一對一的保護和關懷，並得到醫院、街道和社區的支持。

夏淑琴是登記的倖存者之一，今年96歲的她思路清晰、表述流暢。1937年南京大屠殺期間，家中七口被日軍殘忍殺害，只有8歲的她和4歲的妹妹幸存下來。她被刺中三刀，至今留有傷疤。站在紀念館的遇難者名單前，夏淑琴眼含淚水。

夏淑琴（前排中）是登記的倖存者之一。（央視）

今年96歲的她思路清晰。（央視）

儘管年事已高，夏淑琴始終堅持在傳播歷史真相的最前線，參加國家公祭儀式及家庭祭告活動，分享自己的經歷。她更曾赴日本向當地民眾講述那段歷史。她說，國家現在很富強，自己生活得很好，希望下一代能永遠和平。

隨著時間推移，南京大屠殺倖存者這一群體逐漸減少，傳承歷史記憶、捍衛歷史真相的任務越發緊迫。夏媛是夏淑琴的外孫女，2022年8月成為首批南京大屠殺歷史記憶傳承人之一。她在紀念館中從事講解工作，讓參觀者不僅看到圖片，還能了解真實故事。今年7月，夏媛在日本京都的立命館大學分享了她外婆的故事。一位日本學生聽後表示驚訝，沒想到侵華日軍的行為如此殘忍，這讓她深感講述的重要性。

目前，共有四批共38名中外籍人士成為南京大屠殺歷史記憶傳承人。（央視）

截至目前，共有四批共38名中外籍人士成為南京大屠殺歷史記憶傳承人，包括倖存者後代、國際友人的後代以及見證人的後代。年齡最小的傳承人僅10歲，他們帶來不同的視角，為歷史的多元傳播注入持久動力。

另一方面，在南京航空航天大學，背景為南京大屠殺的話劇《生命》日前首演，該劇由南京航空航天大學與紀念館聯合創作，旨在讓大學生更加銘記歷史、珍惜和平。此外，南京藝術學院的學生們在老師的指導下創作名為《最後的倖存者》的雕塑，通過倖存者的口述和影像資料，將其經歷融入作品。整組雕塑計劃在2026年完成。

背景為南京大屠殺的話劇《生命》日前首演。（央視）

南京藝術學院的學生們在老師的指導下創作名為《最後的倖存者》的雕塑。（央視）

而考慮到倖存者們的高齡及健康狀況，南京當地成立了「健康呵護志願服務隊」。志願者戴榮在12月10日探訪了102歲的王義隆老人，為他進行健康檢查。檢查結果顯示，老人的血壓和血糖均正常。志願者們還詳細詢問老人的生活狀況。

戴榮手中記錄本是志願者為每位倖存者準備的健康護理手冊，裏面不僅有健康提示，還包括每次探訪的詳細記錄。志願服務的目的是讓老年人在生活中注意健康，提高生活質量。志願隊成員紀婕強調，防止老人跌倒、提高平衡能力至關重要，服務中會進行個別評估。

志願者探訪了102歲的王義隆老人。（央視）

王義隆的女兒王進勤表示，父親是「國家的寶貝」。（央視）

王義隆的女兒王進勤表示，這樣的關懷讓人感到溫暖，並強調要好好照顧這位「國家的寶貝」。

除了志願者的探訪，醫院對需要入院診療的老人也開設了綠色通道，提高就醫效率，並採取多學科合作的診療模式。江蘇省人民醫院黨委書記丁強表示，為每位老人制訂的專項計劃是個性化的，這不僅有助於守護他們的健康，也鼓勵後人銘記歷史。