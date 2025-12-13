美媒：北京疑用美國技術作海外監控　前官員潛逃赴美仍被掌握行蹤

美聯社近日報道指出，前中國官員李傳良數年前潛逃美國後，仍然受到北京的監控。報道指，中國正利用不斷強化的監控技術來鞏固國內權力，同時提升了海外監控能力，其中許多技術源自美國。



李傳良為前黑龍江省雞西市副市長，因涉及巨額貪腐於2018年逃往美國。法院在2024年公告其涉案資產超過31億元人民幣，並查封了1021處房產。而即使身處紐約、加州及德州的沙漠，他仍然受到北京透過監控技術的追蹤。美聯社取得的文件和訪談顯示，他的通訊被監控、資產被查封，行蹤也在中國警方的資料庫中被掌握。包括李傳良有孕在身的女兒在內，他的40多名親友遭到當局確認身份或拘留。

在過去幾個月中，李傳良指出有神秘男子在跨洲跟蹤他。李傳良表示，相關人士隨時隨地追蹤自己，包括他所有的電子裝置和手機。他們用各種方法找出自己和親友的住址。不管身在何處，都在他們的掌握之中。

黑龍江省雞西市原副市長李傳良。（網絡圖片）

中國官方數據顯示，僅去年就利用這些監控技術確認了近90萬名官員的身分並進行懲處，這一數字幾乎是2012年的5倍。報道提及，雖然北京聲稱這些行動是為了打擊貪腐，但有批評聲音指出，這些技術在國內和海外亦被用來打壓異議聲音。北京同時利用這些技術威脅逃亡的官員和異議人士，官方稱之為「獵狐行動」和「天網行動」。

對於這些海外行動，華府表示強烈譴責，指其為威脅和侵犯國家主權。而根據中國官方資料，北京已經透過脅迫、逮捕及施壓家庭成員等手段，從超過120個國家帶回超過1.4萬人，其中約3000人是公務員。

芝加哥大學的中國研究學者王亞秋指出，北京積極追查逃往國外的人，這是一種權力的展現，以此警告其無法逃離，寒蟬效應非常明顯。

據美聯社獨家獲得的數百封外洩郵件及政府採購文件，北京在過去十年中使用的監控技術主要來自矽谷公司，包括IBM、甲骨文和微軟。這些技術可以分析簡訊、支付資訊、航班、通話記錄和其他數據，以查找官員及其親友和資產。

2025年9月17日，黑龍江省牡丹江市中級人民法院對犯罪嫌疑人李傳良違法所得沒收一案進行公開宣判。（央視新聞）

報道又指，中國公安部經濟犯罪偵查局是追查李傳良及其親友的其中一個機構。IBM內部簡報顯示，該公司曾向經濟犯罪偵查局出售監控軟體i2；甲骨文和微軟也有向該部門銷售相關軟體的紀錄。

IBM在聲明中指出已於2022年出售i2業務，並強調擁有完善機制確保技術的妥善使用。甲骨文拒絕置評，而微軟尚未做出回應。

報道提到，現在李傳良與親友失聯，無法獲得法律幫助，甚至對指控的細節也一無所知。他選擇在YouTube上發聲，坦承目前情況似乎毫無希望，但他不會改變自己的決心。