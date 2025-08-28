中國持續｢天網行動｣抓捕逃犯　梁小菲涉職務犯罪、洗錢罪遣返回國

據中央紀委國家監委網站消息，近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調和有關部門協助下，經國家監委與有關國家執法機關密切合作，重大職務犯罪嫌疑人梁小菲在境外落網並被遣返回國。



資料顯示，梁小菲，女，1976年9月生，為廣西萊德投資有限公司實際控制人、監察機關在辦重大職務犯罪案件重要涉案人，涉嫌共同職務犯罪和洗錢犯罪，涉案金額巨大，2023年外逃。近日，中方通過國際執法合作，提請外方執法機關將其抓獲並遣返。

中央追逃辦負責人表示，梁小菲歸案是落實二十屆中央紀委四次全會精神，持續開展「天網行動」，堅持受賄行賄「一起查、一起追」的重要成果。中國將持續加大反腐敗國際合作力度，有逃必追、一追到底，決不讓任何腐敗分子逍遙法外。