南京大屠殺88周年｜約翰·拉貝之孫：正視錯誤才能走上正確道路

今年是南京大屠殺88周年，當年，在南京工作的德國商人約翰·拉貝建立起約4平方公里的「國際安全區」，救助了二十多萬中國平民，其寫的《拉貝日記》更成為屠城證據。回望這段歷史，約翰·拉貝之孫托馬斯·拉貝接受央視採訪時表示，只有銘記歷史、正視錯誤，才可能走上正確的道路。



托馬斯·拉貝接受央視採訪。（央視截圖）

托馬斯·拉貝表示，祖父與南京安全區國際委員會合作，建立了一個約4平方公里的安全區，超過25萬中國民眾得以避難，這是他最為重要的功績之一。他和同事們幾乎每天都向日本大使館寫信，告訴他們正在發生的事情，請求他們停止暴行 。

一直以來，托馬斯·拉貝致力於整理和保護祖父留下的歷史文獻資料。他表示，祖父一共留下十卷歷史文獻，目前都保存在中國中央檔案館。其中，以日記形式詳細記錄日軍暴行的《拉貝日記》，已成為國際社會了解南京大屠殺歷史的重要文獻。

托馬斯·拉貝致力於整理和保護祖父留下的歷史文獻資料。（央視截圖）

托馬斯·拉貝強調，正視錯誤才能走上正確道路。（央視截圖）

今年8月，托馬斯·拉貝更被聘為第四批南京大屠殺歷史記憶傳承人。他表示，自己將用一生致力於保護歷史記憶、傳播歷史真相，「銘記歷史非常重要，尤其是作為德國人。我們必須牢記二戰帶給我們的深遠影響。大批人死於納粹大屠殺，令人痛心。我們為此道歉，並通過積極行善來彌補過錯，這對德國歷史來說非常重要。唯有如此，我們才能真正走出這段歷史，並向世人表明，我們選擇的是正確的道路」。

約翰·拉貝在華長達30年 曾寫信給希特拉昐納粹出面抑制日本

公開資料顯示，約翰·拉貝1908年來到中國，1911年至1938年間受僱於西門子集團的中國子公司，開始在瀋陽、北京、天津、上海、南京等地經商，在中國時間前後長達30年。

約翰·拉貝在中國時間前後長達30年。（Wikimedia Commons）

1931年至1938年前後，約翰·拉貝任西門子公司駐華總代表，曾代理德國納粹黨南京分部副部長。

由於德國是日本的盟國，日軍在南京期間，約翰·拉貝得以以其特殊的身份目擊了南京大屠殺，並將其記錄為著名的《拉貝日記》。當時，他和十幾位外國傳教士、金陵大學與金陵女子文理學院教授、醫生、商人等共同建立了3.88平方公里的「南京安全區」，並擔任安全區國際委員會主席。約翰·拉貝被選為主席，是因為他人希望他作為一個德國人和納粹黨員可以對日本軍隊施加影響，但事實上收效甚微。

1938年的南京地圖，安全區毗鄰中山北路。（Wikimedia Commons）

1938年2月，約翰·拉貝被西門子公司召回，4月抵德後立即四處公開演講作展覽放映紀錄片揭露日軍暴行，並寫信給德國元首希特拉，提交關於南京大屠殺的報告，希望德國政府出面對日本施加壓力。但報告當時沒有公開，約翰·拉貝之後甚至因此一度被蓋世太保逮捕。二戰結束後，約翰·拉貝因曾是納粹黨員而先後被蘇聯和英國逮捕。在面見了蘇聯朱可夫元帥並證實沒有犯錯之後，他在1946年6月被無罪釋放，但生活拮据。

鑑於在南京時的功績，約翰·拉貝得到南京市民的捐助及國民政府每月金錢和糧食接濟，全家得以度過戰後物質匱乏的難關。這種接濟一直持續到中華民國政府撤離南京為止。1950年1月5日，約翰·拉貝於西柏林中風逝世，日記資料由他的家人保存。

1996年底，《拉貝日記》重見天日後，約翰·拉貝才重新為世人所知。1997年，他的墓碑由柏林搬到南京大屠殺遇難同胞紀念館保存。

南京拉貝故居與拉貝雕像。（Wikimedia Commons）