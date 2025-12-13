廣東要求餐廳：若收服務費、茶位費，需提前明確告知

廣東省市場監督管理局近日發布文件，要求餐廳「若收取服務費、茶位費等附加費用，需在消費者點餐前明確告知並公示收費標準。」



廣東省市場監督管理局近日就《廣東省商品零售行業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》、《廣東省餐飲行業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》、《廣東省住宿業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》公開向社會徵求意見。

三份文件中，《廣東省餐飲行業「誠信價格」行為指引（徵求意見稿）》受到廣泛關注。

在明碼標價方面，文件提到，經營者不僅應標明菜品名稱和價格，還需標示主要食材。如一道「火山下雪」不能再只寫個菜名了事，要注明主要食材為「番茄」。

文件還提到，因食材規格、產地、等級等特徵不同而實行不同價格的，經營者應當針對不同的價格分別標示，以示區別。進口食材需注明產地。

點菜前先上平台看看是否有套餐，這是當下常見的消費方式。不過，有消費者吐槽，曾遇到團購套餐比單點價格更高的「套路」。而針對套餐價格，文件規定，套餐優惠需列明包含的菜品及單價（套餐價格應等於或低於相應各菜品價格之和），套餐價還要明確包含的菜品及分量。

此外，對於長期以來存在爭議的附加費用，文件明確要求，若收取服務費、茶位費等附加費用，需在消費者點餐前明確告知並公示收費標準。