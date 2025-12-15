霍英東體育強基計劃啟動　未來4年系統化培養1200名基層教練員

中華全國體育基金會霍英東體育強基計劃於上周五（12日）在廣州暨大港澳子弟學校（南沙英東校區）正式啟動。該計劃響應國家「633」戰略，將在未來四年內，針對乒乓球、體操、舉重、羽毛球、射擊、田徑、游泳、跳水、水上、籃球、排球、自行車、手球、網球共14個重點體育項目，系統化培養1,200名基層教練員，旨在夯實競技體育人才金字塔的堅實底座。



第七屆粵港澳大灣區帆船賽（廣州南沙站）12月12日在南沙遊艇會揚帆啟航。（基金會提供圖片）

第七屆粵港澳大灣區帆船賽（廣州南沙站）12月12日在南沙遊艇會舉行，運動員在比賽前調整裝備。（基金會提供圖片）

第七屆粵港澳大灣區帆船賽（廣州南沙站）12月12日在南沙遊艇會舉行，運動員在比賽前聽指示。（基金會提供圖片）

第七屆粵港澳大灣區帆船賽（廣州南沙站）12月12日在南沙遊艇會舉行，嘉賓共同嗚笛啟動比賽。（基金會提供圖片）

基於內地海岸線資源與南沙作為灣區地理中心的優勢，首期培訓聚焦於水上項目，推動水上運動科學訓練與發展。啟動儀式後，帆板奧運金牌運動員李麗珊結合自身經歷，為現場學員講授了「冠軍第一課」。基金會指作為該計劃的首期項目，「水上項目教練員培訓班」已於上周四（11日）開班，來自全國19個省（區、市）的60餘名基層教練將在南沙進行為期一周的封閉式培訓。

「中華全國體育基金會霍英東體育強基計劃」12月12日在廣州暨大港澳子弟學校（南沙英東校區）啟動。全體基層教與嘉賓合照。（基金會提供圖片）

「中華全國體育基金會霍英東體育強基計劃」12月12日在廣州暨大港澳子弟學校（南沙英東校區）啟動。基層教練及嘉賓出席。（基金會提供圖片）

「中華全國體育基金會霍英東體育強基計劃」12月12日在廣州暨大港澳子弟學校（南沙英東校區）啟動。基層教練及嘉賓出席。（基金會提供圖片）

體育強基計劃獲國家體育總局指導與支持，由中華全國體育基金會與澳門霍英東基金會共同發起，實行「以賽促訓、以訓促建」。澳門霍英東基金會主席霍震寰表示，該計劃是基金會在新時代聚焦基層教練員隊伍建設、賦能體育強國基礎工程的具體行動，旨在繼承霍英東愛國報國的精神，以體育助力民族復興。

澳門霍英東基金會信託委員霍啟剛進一步闡述了計劃的戰略部署，他指該計劃響應國家「633」戰略，將在未來四年內，在14個重點體育項目，系統化培養1,200名基層教練員，旨在夯實競技體育人才金字塔的堅實底座。

澳門霍英東基金會主席霍震寰表示，中華全國體育基金會霍英東體育強基計劃。（基金會提供圖片）

國家體育總局青少司副司長姜慶國表示，基層教練員是競技體育人才培養的基石，其專業水平直接影響青少年運動員的成長和國家體育事業的發展。（基金會提供圖片）

國家體育總局青少司副司長姜慶國在致辭中表示，總局高度重視基層體育人才建設與競技體育後備力量培養。他指基層教練員是競技體育人才培養的基石，其專業水平直接影響青少年運動員的成長和國家體育事業的發展，要從源頭抓起，從夯實基礎，從人才梯隊建設發力，構建系統化、專業化、科學化的體育人才培養體系。

北京體育大學黨委副書記、國家體育總局教練員學院副院長、中國奧林匹克學院副院長兼秘書長張銳鏵在發言中表示，作為承辦單位，學院將以高度的責任感與專業精神，全力保障「強基計劃」的高質量實施。她表示，將從課程設計、培訓管理、資源整合及長效交流等方面提供堅實的學術與教學支撐，切實將國家的期許轉化為培養優秀基層教練員的扎實成果。