中國發現新礦物金秀礦　助指導尋找緊缺資源鎳鈷礦床

據自然資源部中國地質調查局消息，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科研人員發現並申請的新礦物——鎳鉍銻砷硫化物獲得正式批准，中文名定為金秀礦。



中國發現新礦物金秀礦。（央視新聞）

金秀礦是什麼

金秀礦發現於廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床中。專家介紹，龍華鎳鈷礦床是特富的鎳鈷礦，鎳元素和鈷元素的佔比分別在17.5%和1.5%左右，比常規鎳0.2%鈷0.02%的成礦標準高了近80倍。

中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永稱，金秀礦的化學式是鎳、鉍、硫、銻、砷，它本質上是對早期形成的含鎳礦物進行置換，導致了晶體結構重新排列，從而結晶出了一種全新的結構穩定的礦物。

專家表示，金秀礦誕生的鎳鈷礦床是十分緊缺的礦產資源，尤其是鈷，長期以來嚴重依賴進口。金秀礦的發現，對熱液鎳鈷礦床的成因研究和指導找礦突破具有重大意義。

發現新礦物意味着什麼

據介紹，發現新礦物是一項具有里程碑意義的科學突破，它拓展了人類對物質世界的認知邊界，有望合成出具有特殊性能的新材料。

同時，新礦物也是記錄地球乃至宇宙獨特地質歷史的「密碼」，它能揭示極端地質條件下元素的演化行為。每一次新礦物的發現，都是對自然奧秘的一次深刻解讀。