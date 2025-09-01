土黃金｜湖北男租耕地狂盜挖8400噸價值47萬膨潤土　判非法採礦罪

據湖北省棗陽市檢察院消息，湖北棗陽市某鎮馬某某偶然得知本地蘊藏具有經濟價值的非金屬礦產膨潤土，2022年起，該名男子租賃25餘畝耕地瘋狂盜挖8400噸的膨潤土，估值高達47萬餘元（人民幣），最終被判非法採礦罪。



男子租賃25餘畝耕地瘋狂盜挖8400噸的膨潤土。（棗陽市檢察院）

2021年，湖北棗陽市某鎮的馬某某偶然得知本地蘊藏具有經濟價值的非金屬礦產膨潤土，便動起了「靠山吃山」的歪心思。據介紹，膨潤土是一種應用廣泛的天然礦物材料，在工業、農業、醫藥、建築、環保等諸多領域發揮着重要作用，被譽為「全能黏土」或「萬能土」，是國家重要戰略性新興產業礦產。

2022年4月，在未取得任何採礦許可的情況下，馬某某在該鎮租賃9戶農戶共計25餘畝耕地，僱傭工人、車輛大肆採挖膨潤土，約8400噸的膨潤土被瘋狂盜挖，估算價值高達47萬餘元。原本生長糧食的良田，土層結構遭到破壞，幾乎喪失了耕作能力。

馬某某將盜挖的「土黃金」就地晾曬，做着發財美夢，直到2023年4月群眾的舉報讓他的不法行徑徹底暴露，棗陽市自然資源和規劃局迅速介入制止。

2024年8月，棗陽市公安局將該案移送至棗陽市檢察院審查起訴。棗陽市自規局負責現場查處的工作人員發現，馬某某雖然租賃了25畝耕地，但多數耕地是用來晾曬採挖的膨潤土，且該部分耕地種植條件未遭到「嚴重破壞」，用於採挖膨潤土的耕地面積未達到十畝以上，達不到非法佔用農用地罪中「數量較大」的入罪標準，馬某某的行為構成非法採礦罪。

受損耕地回填復墾。（棗陽市檢察院）

面對鐵證，馬某某悔不當初：「我確實做錯了，法律意識太淡薄，只想着眼前利益，我願意認罪認罰。」

2025年5月21日，棗陽市檢察院以馬某犯非法採礦罪提起公訴，建議判處其相應刑罰。最終，法院採納了檢察機關量刑建議。

據介紹，礦產資源屬國家所有，非法開採不僅擾亂管理秩序，更破壞生態、損及公益。檢察機關在辦案中同步推進生態修復，督促馬某某對受損耕地回填復墾。案發後，馬某某立即停止了破壞，組織人力物力對受損耕地進行了回填修復，現已經恢復糧食種植。