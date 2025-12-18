粵車南下｜15件香港駕駛重點注意事項　香港運輸署教左上右下須知

「粵車南下」進入香港市區政策將於12月23日正式實施，香港運輸署「粵車南下」預約系統12月15日上午8時半起接受預約。香港運輸署今日（18日）就「粵車南下」（入境市區部分）簡介會，專頁同日出台，當中歸納出15件香港駕駛重點注意事項，香港採用「左上右下」道路設計，你要知的安全駕駛須知一文看清。



在香港駕駛有什麼注意事項？

1.內地採用「右上左下」的道路設計，車輛靠右行駛，方向盤在車輛的左側。相反，香港採用「左上右下」的道路設計，車輛靠左行駛，方向盤在車輛的右側；

2.在香港駕駛左舵車時，駕駛者視野會變窄及受到限制，駕駛者須格外小心，特別在超車、路口右轉、使用環島或從引道駛入快速公路時，須特別專注路面情況；

3.遵守香港的交通法規及交通規則；

4.了解香港的交通標誌、交通信號燈、交通標線及方向標誌；

5.一般車速限制為時速50公里，其他車速限制會有標誌另外說明；

6.遵守交通信號燈，不可在紅燈亮起時直行或轉彎，另有信號燈指示除外；

7.駛近斑馬線時，應禮讓行人先橫過馬路；

8.在快速公路上，必須靠最左線行駛，並只可以從右邊超車；

9.駛入環島時，必須以順時針方向在環島內行駛；

10.切勿違例停車。應把車輛停泊在指定的停車位或停車場內；

11.切勿在任何時候內於劃上雙黃線；或在「時間字牌」所示時段內於劃上單黃線的路段停車；

12.香港某些路段設定為封閉道路（例如大嶼山封閉道路、各陸路口岸連接路、各邊境禁區、沙頭角禁區等），除非車輛另有獲批許可證，否則不可進入。

13.私家車上8歲以下兒童（除非身高達1.35米）必須使用兒童束縛設備；

14.由2026年1月25日起，駕駛時禁止放置超過兩部流動電訊裝置，每部裝置螢幕的對角長度不可超過19釐米；

15.如在香港遇到交通意外、緊急事故或需要協助，可致電999向警方求助。



粵車南下驗車步驟是怎樣？

到店後，工作人員會將車主帶到二樓的休息室，學習香港的駕駛習慣、交通標識等內容，車輛會被送到三樓的車間進行查驗，15項標準的驗車流程主要分三步展開：

第一步是基礎信息核驗。工作人員兩人一組，仔細核對車輛識別代號、發動機號與內地行駛證的一致性，同時測量車輛尺寸（不超6.3米×2.3米×2.05米）、確認座位數（≤8座）。

第二步為部件狀態檢測。工作人員使用專業的檢測設備，檢測輪胎胎紋（≥1毫米）、制動/懸掛/方向盤系統的運作情況，同時測試照明系統、喇叭、雨刮的功能，並調校大燈至不刺眼狀態。

第三步是合規性與安全檢查。重點核查車身是否帶有香港法定車輛標識（如的士配色、學童小巴）、前擋風玻璃透光率（≥70%），同時確認無結構性改裝、安全帶符合兩地標準。

粵車南下驗車須時多久？

整個驗車過程平均用時25分鐘左右，全程配備了監控供運輸署監管，若檢測合格，工作人員會在車上貼上運輸署「易通行標籤；若檢驗沒有通過，車主需要在4周內整改並預約復驗。通過驗車後，中心會將資料提交到香港運輸署，後續通知車主安裝香港車牌。

粵車南下驗車費用多少？

驗車費用為1000元（含驗車、制牌、上牌），驗車中心車間經理鍾仲欣在接受記者採訪時透露，「在驗車環節中，車輛最容易不符合規格的就是玻璃的透光率，這是因為內地的車主很喜歡貼反光膜，車間會作提醒。目前來驗車的車主並不是很多，車間會根據客流靈活調整人手，確保流程高效順暢」。

車主們在自查的時候需要注意，「粵車南下」的檢驗是在內地車輛年檢的基礎上，額外增加了符合香港的法規要求，同時簡化了內地的環保/電池等項目。

十五項標準對標香港道路▼

「粵車南下」檢測要求與內地車輛年檢的不同。（林芷瑩製圖）

按照政策安排，驗車通過的車輛可申請香港臨時牌照，停留期限暫為3天，後續或將根據實際運行情況調整時長與名額。