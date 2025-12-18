運-30罕見試飛曝光　定位直指空巴A400M級中型運輸機

中國新一代中型軍用運輸機「運-30」近日罕見曝光，引發國際軍事觀察界關注。軍事分析師Rupprecht Deino日前在X平台發布兩張疑似運-30的飛行照片，顯示該項目在長期低調狀態下，已進入實際試飛階段。



軍事網站《Army Recognition》報道，相關影像拍攝於12月16日。照片中可見該型飛機機首裝有極長的空速管，顯示仍處於初期試飛狀態，外界研判這很可能是運-30的首次飛行。

中航工業所屬陝西飛機工業有限公司開發的運-30（Y-30）進行首飛。（網絡照片）

報道指出，運-30被視為用以取代現役、逐漸老化的運-9中型運輸機。相較於運-9，運-30預期具備更高的承載能力，同時在操作與維護成本上，仍低於運-20戰略運輸機，使用彈性更高，定位介於戰術與戰略空運之間。

長期以來，解放軍運輸機隊主要依賴運-8及其衍生機型，而運-8本身則源自蘇聯An-12設計。運-9雖在航電系統、發動機與結構上進行深度改進，但本質仍屬於既有平台的延伸，而非全新世代的運輸機設計。

報道指出，運-30的研發構想其實早已提出，但多年來相關信息極為有限，期間又歷經技術規格調整與時程延宕，導致國際間一度質疑該計畫是否已被取消。如今試飛畫面曝光，顯示該專案確實仍在推進。

分析認為，運-30「有不得不研發的理由」。隨著解放軍陸軍逐步引入更大型的輪式裝甲車輛，例如寬度約3公尺、高度約2.1公尺的09式裝甲車，既有中型運輸機的貨艙尺寸與艙門設計，已難以有效應對相關運輸需求。

《Army Recognition》指出，運-30在設計思路上，明顯將貨艙橫截面積與載重能力並列為核心指標，使其在執行日常任務時，即可運送現代輪式裝甲車輛，而無需動用成本更高的大型戰略運輸機。

報道回顧，早在2014年11月的珠海航展期間，運-30的概念已曾公開亮相。當時展出的一款中型運輸機模型，採用高翼布局、T型垂直尾翼、四具渦輪螺旋槳發動機驅動六葉螺旋槳，並配置兩側串聯式起落架。該整體布局，被外界認為與空中巴士A400M及日本川崎C-2等較重型中型運輸機相近，顯示研發團隊持續關注國際同級機型的發展方向。

就角色定位而言，運-30旨在提升解放軍的戰術空運能力，未來可與美製C-130J，甚至更高一級的空中巴士A400M等機型形成競合關係。

在動力系統方面，根據珠海航展曾展示的資訊，運-30可能採用功率約3782千瓦的渦軸-16發動機，亦不排除使用功率標稱可達5000千瓦的渦軸-10發動機。若採用後者，其總軸功率將有望超越C-130J，在性能表現上更接近A400M水準。