中央軍委裝備發展部推軍隊裝備領域職業道德行為規範　強化操守

據《解放軍報》周五（19日）消息，近日，中央軍委裝備發展部推行軍隊裝備領域職業道德行為規範，以深入貫徹習近平主席關於裝備建設的重要論述精神和系列指示要求，引導裝備領域明大德、守公德、嚴私德，進一步規範職業行為、培塑職業精神、強化職業操守。



規範要求樹立新時代職業價值觀，忠實為黨造槍、聚焦勝戰造槍、清正廉潔造槍。要堅守職業行為共性準則，赤誠為裝、無私奉獻，實幹興裝、團結奮鬥，創新謀裝、勇攀高峰，體系強裝、質量至上，精細管裝、服務部隊，廉潔治裝、乾淨做事。

規範強調，開展裝備規劃計劃和項目立項工作，應當強化戰略管理，堅持以戰領建、體系建設、集約高效、科學把關，以最有效、最快捷、最節省資源的方式實現戰略目的和作戰需求。開展裝備預研、研製、綜合研究、技術基礎相關工作，應當堅持自主創新、自主可控、開放交流，把裝備能力建設牢固確立在打贏強敵對手上。開展裝備試驗鑒定相關工作，應當堅持面向實戰、規範嚴謹、客觀公正、科學敏捷，強化獨立權威履職，牢固立起剛性標尺。開展裝備訂購相關工作，應當始終以作戰需求為牽引，堅持計劃管理、體系建設、質量至上、競爭擇優，為部隊提供適應實戰、性能先進、質量優良的武器裝備。

開展裝備價格管理使用相關工作，應當通過規範誠信報價、依法審價、嚴格評審和依規用價，不斷提高裝備價格管理使用水平。開展裝備採購管理相關工作，應當堅持公平、公正、公開，堅持有序、開放、競爭，確保武器裝備建設質量和效益。開展合同履行監管相關工作，應當強化依法、獨立、公正履職，當好軍工一線的「裝備尖兵、質量衛士」。開展裝備技術合作相關工作，應當堅持服務裝備建設，實現最大綜合效益。開展裝備管理保障相關工作，應當堅持全面學裝、深入知裝、規範管裝、科學用裝，貫徹裝備科學化、制度化、經常化管理要求，加強武器裝備實戰化運用，推動武器裝備成建制成體系形成作戰能力和保障能力。

「器械不精，不可言兵」，報道指，武器裝備是軍隊現代化的重要標誌，是國家安全和民族覆興的重要支撐。裝備人職業道德如何、行為是否規範，直接影響裝備質量、決定行業風氣。立起裝備人的職業道德行為規範，裝備領域行業治理就有了方向、旗幟、標準。

行業治理是一個系統工程，瓶頸藩籬，不破不行；不立不破，立字當頭。只有堅持破立並舉，把該立的積極主動立起來，該破的在立的基礎上堅決破，把握好「立」和「破」的辯證關係和承接順序，實現「立中破」與「破中立」的動態平衡，建立健全行業部門指向鮮明、行之有效的職業道德行為規範，用清正廉潔的價值觀念、思維模式、行為方式感染熏陶官兵，營造崇廉拒腐的良好風尚，才能推動行業治理在「得其法」中不斷取得新成效。