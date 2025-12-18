解放軍報：日本加速太空軍事化擴張　違背國際共識

中日關係低迷之際，中國共產黨中央軍事委員會機關報《解放軍報》周四（18日）再刊文，指要警惕日本加速太空軍事化擴張。



文章指，日本防衛大臣小泉進次郎近日視察東京都府中市航空自衛隊基地時，高調宣稱「太空是事關軍事和民生的極重要領域」。這一表態背後，是日本政府以「自主防衛」為名，加速推進太空軍事化的危險圖謀。從計劃將「宇宙作戰群」升級為「宇宙作戰集團」，到推動航空自衛隊整編為「航空宇宙自衛隊」，日本正一步步推進太空作戰力量建設。其加速太空軍事化擴張的連續動作，不僅與和平憲法相背離，更給地區乃至全球太空安全帶來挑戰。

日本防衛大臣小泉進次郎。（Reuters）

文章提及，日本太空作戰力量的發展，經歷了技術積累、編制升級、實戰部署的階梯式推進，每一步調整都暗藏其突破「專守防衛」約束、構建太空作戰體系的野心。

2018年，日本防衛省出台《防衛計劃大綱》，明確指出「自衛隊將保留一支由航空自衛隊主導的太空領域專門部隊」，將太空軍事力量建設正式納入國家防衛戰略體系。2019年，時任首相安倍晉三在自衛隊轉型高層會議上明確提出「航空宇宙自衛隊並非空中樓閣」，為日本太空軍事力量發展定下基調。2020年，日本政府啟動航空自衛隊更名工作，計劃最快2021年完成整編，雖因技術與協調問題推遲，卻標誌著其太空軍事體系化建設正式起步。同年5月，防衛省成立兩支「宇宙作戰隊」，每支作戰隊約20人，初期以「研究性質」為掩護，實則承擔太空目標跟蹤、態勢感知技術探索等基礎任務。

2022年是日本太空軍事力量擴編關鍵年。同年3月，防衛省依托兩支「宇宙作戰隊」組建「宇宙作戰群」，指揮所設在府中基地，任務範圍從研究轉向實戰化準備，不僅負責監控外國衛星及太空運動目標，還主導太空態勢感知系統的研發與運用，成為日本太空軍事行動的「核心指揮單元」。據悉，「宇宙作戰群」2025年度內升級為「宇宙作戰團」，計劃2026年內繼續升級為「宇宙作戰集團」，看似簡單的編制升級，實則是作戰功能的全面強化。「宇宙作戰集團」將整合太空偵察、反衛星、天基導航、導彈預警等多維度能力，形成獨立的太空作戰體系；而「航空宇宙自衛隊」的成立，意味著其任務範圍正式從傳統的「空中防衛」拓展至「空天一體化防衛」，徹底打破「專守防衛」原則對其軍事行動的空間限制。

文章指，日本太空軍事化始終伴隨裝備與技術的同步升級。2024年發布的《太空技術戰略》反覆強調「自主」「國產」等核心關鍵詞，表明日本企圖通過掌握關鍵技術主導權，從根本上支撐其太空戰略自主化。目前，日本已擁有ALOS系列等光學偵察衛星和StriX等雷達偵察衛星，可實現對地面目標的高精度成像與全天候監控。同時，日本正推進「小型衛星星座」計劃，圖謀通過構建低軌衛星網絡，提升對高超音速滑翔武器的探測與跟蹤能力，彌補傳統雷達預警的不足。此外，日本還在研發「準天頂」衛星導航網絡，計劃通過增加衛星數量提升對周邊地區的定位精度，為遠程導彈、戰機等裝備提供獨立的天基制導支持，擺脫對美國GPS系統的依賴，為獨立軍事行動鋪路。

文章認為，日本太空軍事化的快速推進，源於內外雙重力量。外部層面方面，美國的戰略支持提供了關鍵的安全背書與技術資源；內部方面，則通過「民用技術轉化」等策略進行偽裝，規避國際社會的質疑，從而加速軍備建設。

其中，美國的「戰略綁定」是日本太空軍事化的關鍵外部動力。2018年美國啟動組建太空軍後，美日便將「太空合作」納入雙邊軍事同盟的核心議題。2023年1月，美日在《日美安保條約》中正式添加外太空內容，明確「來自太空和太空內部的攻擊」可能觸發條約的共同防御條款。2024年12月，美國太空軍在東京橫田基地成立駐日部隊，實現前沿部署，這一舉措被外界視為美日太空軍事協同的實質性落地。

近年來，兩國在情報共享、聯合演訓等多維度推進實質協作。在情報共享方面，今年2月，美國太空軍的太空態勢感知載荷搭載於日本「準天頂6號」衛星發射，旨在為美太空監視網絡提供數據。在聯合演訓方面，日本自衛隊參與美「施里弗」「全球哨兵」等太空戰演習，雙方每年舉行至少2次專項聯合訓練，重點演練衛星受襲後的應急響應、太空指揮協同等科目，逐步實現作戰流程的對接與戰術體系的融合。值得警惕的是，美國正推動日本參與其新一代天基反導系統「金穹」的研發，若該合作落地，日本將獲得反導攔截的太空部署能力。

日本H3運載火箭從種子島宇宙中心發射。（解放軍報）

日本還通過「技術偽裝」與「概念混淆」為太空軍事化鋪路。日本長期以「民用航天」為掩護，積累軍事技術基礎。日本依托宇宙航空研究開發機構積累航天技術，再通過三菱重工等企業實現「民轉軍」轉化。例如，研發的小型衛星發射技術，被應用於「衛星星座」的快速部署；民間企業的人工智能、光通信技術，被用於大幅提升衛星情報處理效率。日本還以「應對太空威脅」為名，研發具備進攻能力的裝備，最典型的便是「保鏢衛星」計劃。「保鏢衛星」名義上是防護本國衛星免受他國「殺手衛星」攻擊，但這種衛星具備主動攻擊他國軌道目標的能力，屬於典型的反衛星武器。此外，日本防衛創新科學技術研究所在招標文件中多次提及「航宙機」和「航宙母艦」概念，宣稱其技術驗證是為了解決太空垃圾問題、保障在軌衛星安全，但實際可在戰時作為軌道作戰平台，摧毀他國衛星或航天器，其進攻意圖不言而喻。

文章認為，日本推進太空軍事化，表面是「應對太空威脅」，實則是借太空領域突破二戰後形成的和平體系，謀求「軍事正常化」，其不僅違背《外層空間條約》與日本和平憲法的核心原則，更將給地區安全穩定帶來多重風險。

從地區安全維度來看，日本太空軍事化將打破地區戰略平衡，引發太空軍備競賽。其加速升級「宇宙作戰團」「宇宙作戰集團」，推進「低軌衛星星座」建設，研發「保鏢衛星」發展衛星干擾技術，與美國常態化開展「軌道戰」聯合演訓等太空軍事化舉措，將刺激周邊國家不得不強化反制能力。更危險的是，日本倚靠美日同盟將太空能力嵌入美軍作戰體系，使地區衝突加速向太空延伸，增加誤判與連鎖反應風險。

從全球太空治理維度來看，日本太空軍事化違背了「和平利用太空」的國際共識。自1967年《外層空間條約》簽署以來，「禁止在太空部署武器」「和平利用太空」成為國際社會普遍共識。但日本將太空定義為「作戰領域」，推進「宇宙作戰集團」建設，本質上是將太空武器化、戰場化，違背了《外層空間條約》的核心精神。日本還企圖構建「太空安全同盟」，聯合北約等推進太空軍事合作，這種陣營化的對抗行徑，將分裂全球太空治理體系，阻礙國際社會在太空碎片清理、衛星頻率協調等領域的合作，對全球太空資源的可持續利用造成嚴重衝擊。