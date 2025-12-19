胡錫進：一旦武統將摧枯拉朽　台灣當局滅亡是高度註定

在美國近日宣布對台總額達111億美元的軍售計劃之後，前《環球時報》總編輯胡錫進再度就台海議題發聲，強調台灣增購美國武器無法改變戰爭結果，並警告一旦兩岸爆發戰爭，解放軍的行動將是摧枯拉朽，「可不會像俄軍那麼面」（所謂的「面」是東北話，形容懦弱、沒能耐。）。



胡錫進12月18日晚間在微博發文，將此次軍售形容為「特朗普重回白宮後最為嚴重的涉台行動」。他指出，說到底，「沒有人相信台灣增購美國武器就能夠在一旦爆發的台海戰爭中抵抗住解放軍的打擊」。

9月9日，中國解放軍東部戰區發布照片，東部戰區海軍某驅逐艦支隊多艘艦艇組成訓練編隊開展連續多日的跨晝夜、多課目實戰化訓練。（東部戰區微信公眾號）

胡錫進在文中強調自身軍人背景，並提及曾親歷南斯拉夫戰爭與伊拉克戰爭，稱「我非常相信，一旦台當局的行徑觸發武統，台當局的滅亡將是高度註定了的」。

他進一步表示，中國大陸目前的軍事力量，已是「美國加上盟友一起」也難以平衡，美國已經展現出對軍事介入台海的怯意，並稱美方在多次兵棋推演中「幾乎全被解放軍打敗了」，因此美軍實際介入台海戰爭的可能性正不斷降低。

11月5日，中國首艘電磁彈射航空母艦「福建號」在海南省三亞市某海軍港舉行服役暨升旗儀式。（新華社）

胡錫進還表示，一旦中國大陸發動「全面解放台灣戰役」，行動必然是摧枯拉朽。他主張，「不打則已，如果打，一定要在第一時間斬首台獨的幾位關鍵首惡」，並在第一時間摧毀台灣軍方的指揮系統與軍事基礎設施，「消滅他們的有生力量」。他認為，中國大陸「肯定有能力迅速打瞎台軍，打散台軍，打垮台軍」。

談及作戰環境時，胡錫進指出，台灣僅有3萬多平方公里，「是巴掌大的地方」，台灣軍隊主力根本沒有實施運動戰的空間，無處躲藏，「他們或者被消滅，或者投降」。他並直言，一旦戰爭爆發，解放軍「可不會像俄軍那麼面」，其中「面」為東北話，意指懦弱、沒能耐。

針對台灣政府近來發放的「民防手冊」中提到，若戰爭爆發，任何宣布投降的資訊皆屬假訊息，胡錫進則反諷稱，「這些傢伙們意識到了戰爭一旦打響，他們將很可能沒有機會再向台灣社會發出任何聲音」。