兩艘052DM驅逐艦交付北部戰區：中國海軍由「黃水」邁向「深藍」

《騰訊網》8月13日發表署名「栗子評述」的軍事評論文章，透露大連造船廠近日完成兩艘最新批次052DM型驅逐艦「菏澤號」與「駐馬店號」的建造，並正式交付北部戰區。文章指，這看似常規的裝備更新背後，隱藏著中國海軍由「黃水」邁向「深藍」的重要戰略步伐。



文章指出，當外界仍在討論055型萬噸驅逐艦是否為「全球最強」時，中國已藉30餘艘052D系列驅逐艦，在太平洋西岸構築出「移動鋼鐵長城」。052D型的成功在於找到性能與規模之間的平衡點，相比美國海軍斥巨資打造「朱姆沃爾特」級，中國選擇在成熟平台上持續升級迭代。

052D型驅逐艦。（騰訊網）

自2014年首艦服役以來，052D系列採取「小步快跑」策略，在不改變基礎架構的情況下，陸續將雷達升級為雙面AESA、提升垂直發射系統兼容性並延長甲板適應新型直升機。最新的052DM型裝備反隱身雷達與鷹擊-21高超音速導彈，在部分性能上已超越美軍「阿利．伯克」級。

文章提到，052DM採用的「冷熱共架」通用垂直發射系統可靈活搭載多種導彈，包括射程1000公里的鷹擊-100巡航導彈、3馬赫的鷹擊-18反艦導彈及具備末端速度逾10馬赫的鷹擊-21高超音速導彈，使其火力密度接近萬噸級驅逐艦。雷達系統則針對F-35等低可探測性目標優化，並配合米波反隱身雷達與升級電子戰套件，顯示中國海軍正針對高端對抗進行準備。

於機翼掛載鷹擊-100反艦導彈的解放軍轟-6戰機。（環球網）

不過，文章亦指出，052DM在垂直發射單元數量與升級潛力上不及055型。中國海軍在保持052D系列量產的同時，已使8艘055型形成戰鬥力，形成類似美國「提康德羅加級」與「伯克級」的高低搭配。此次北海艦隊接裝的兩艘新艦部署在直面美、日、韓的黃海方向，顯示其在未來衝突中將承擔前沿防空反導任務。

近代的大型驅逐艦和巡洋艦，其功能的分野已經漸漸模糊，但是年高德劭的提康德羅加級神盾驅逐艦（後者），還是擁有整個航母打擊群的區域防空指揮能力，功能高於勃克級神盾驅逐艦（前者）。（U.S.Navy@Facebook）

文章最後認為，052DM的最大價值在於以約80% 055型性能，實現150%建造數量，性價比優勢在持久消耗戰中至關重要。未來五年，隨著電磁炮、激光武器等新裝備成熟，中國海軍可能推出全新設計的052E型或進入下一代驅逐艦研製階段。