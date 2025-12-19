深圳交出「十四五」成績單　鴻蒙、昇騰突破「卡脖子」技術

深圳12月18日公布「十四五」經濟與產業發展成績單，工業、製造與科技創新表現亮眼。官方指出，深圳規模以上工業總產值已突破5兆元（人民幣，下同），戰略性新興產業與高技術製造佔比持續攀升，並在鴻蒙作業系統、昇騰算力平台等關鍵領域，取得多項突破「卡脖子」技術的實質進展。



內媒《界面新聞》報道，在「十四五」期間，深圳規模以上工業總產值突破5萬億元，工業增加值達到1.2萬億元，佔地區生產總值比重長期保持在三分之一以上；全市累計建成投產11個百億級工業項目，工業投資總規模預計將超過1萬億元。

「『十四五』廣東成就」深圳專場於12月18日舉行，這也是深圳首次以高規格方式，系統性對外展示「十四五」整體發展成果。官方數據顯示，近五年來，深圳經濟總量佔廣東全省比重超過四分之一，在既有高基數下，地區生產總值仍維持年均約5.5%的成長速度，多項核心經濟指標位居大陸全國城市前列。

華為、中興、騰訊、大疆，這些具有國際競爭力和影響力的創新型企業，都擁有同一個發源地，就是位於南山區的深圳市高新技術產業園區。1996年，首批國家級高新技術園區落地南山區。從「科技荒漠」到「創新高地」，南山承載了「發展高科技、實現產業化」的使命，闖出一條自主創新發展高科技產業的新道路。

報道介紹，在產業結構方面，深圳先進製造業與高技術製造業比重顯著提升。2020年至2024年間，深圳戰略性新興產業增加值由1.03萬億元成長至1.56萬億元，佔GDP比重提升至42.3%。規模以上工業中，先進製造業與高技術製造業佔比分別達68.2%與58.2%，工業在經濟中的「壓艙石」角色持續強化。

深圳市工業和信息化局局長黃強表示，規模以上工業企業研發機構覆蓋率已由40%提升至70%以上，並新增3家國家級製造業創新中心，總數並列全國第一。他指出，目前在積體電路、工業機器人、智能手機等39項工業產品中，深圳產量佔全國比重超過一成。

在科技創新與核心技術突破方面，深圳市科技創新局局長張林指出，原生鴻蒙作業系統已正式落地，昇騰384超節點算力突破300Pflops，同時多項高端測試量測設備與半導體裝備實現自主化，在高端晶片、工業軟件與新一代資訊技術等領域，突破了一批長期受制於人的「卡脖子」技術。

2024年10月，華為常務董事余承東在發布會上宣布正式推出「純血鴻蒙」。（視覺中國/當代中國授權）

官方數據顯示，2020年至2024年間，深圳全社會研發投入由1510.8億元增至2453.1億元，年均成長12.9%，研發投入強度達6.67%，位居大陸全國城市首位。目前，深圳擁有國家高新技術企業約2.5萬家、國家級專精特新「小巨人」企業1333家，數量均居全國城市之冠。

深圳市委副書記、市長覃偉中表示，邁入「十五五」階段，深圳將持續擴大內需、培育新質生產力，並以深化改革開放與科技創新為核心，朝向全球重要的先進製造業中心與產業科技創新中心邁進。