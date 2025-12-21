中國公民玻利維亞遭攔車搶劫中槍 中使館提醒盡量避免單人出行

中國駐玻利維亞大使館消息，當地時間12月18日下午，一名中國公民在當地遭數名歹徒持槍搶劫，他腿部中槍，送院搶救後已脫離危險。

消息稱，當地時間12月18日下午，玻利維亞首都拉巴斯有一名男性中國公民遭數名蒙面持槍歹徒攔車搶劫，他腿部中槍，送院救治後現已脫離危險，其隨身攜帶的大量現金和貴重物品被搶。目前案件仍在調查之中。

中國駐玻利維亞大使館通過領保志願者即時獲悉案情，迅速與警方核實，派領事官員赴醫院探望受害人，並為案件調查全力提供協助。

玻利維亞拉巴斯穆里略廣場。（新華社）

大使館稱，將密切跟蹤案件進展，持續敦促和協助警方破案，並與警方、僑界等有關方面聯合商討實施加強保護在當地的中國公民、僑胞人身和財產安全的有效措施，同時希望對上述案件知情的中國公民和僑胞積極向使館和警方提供相關信息線索。

中國駐玻利維亞大使館提醒，在當地的中國公民和僑胞要提高安全防範意識，盡量避免隨身攜帶大量現金和貴重物品出行，盡量避免單人出行；密切關注當地局勢尤其是治安形勢，盡量避免前往治安不靖地區，盡量避免在治安案件高發時段出行；如遇搶劫等緊急情況，務必保持冷靜，優先保護個人生命安全，並及時報警。