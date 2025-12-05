陜西夫妻贊比亞遇害　屍體發現！知情人：做假髮生意，疑員工作案

陜西一對夫妻在贊比亞首都盧薩卡遇害，中國駐贊比亞大使館表示，「我們知道這個案子，也已經在敦促當地警方全力偵破此案，更多信息不方便透露。」



陜西一對夫妻在贊比亞首都盧薩卡遇害，案發現場已被警戒線圍擋。（極目新聞）

周四（12月4日），有網民發布消息稱，陜西一對夫妻在贊比亞首都盧薩卡遇害，屍體於翌日清晨被發現。

網傳影片顯示，案發現場已被警戒線圍擋起來，周圍聚集了多名工作人員。影片拍攝者胡先生介紹，自己當地時間12月4日8時多到現場並拍下影片，據他所知，死者是一對陜西夫妻，在贊比亞做假髮生意，「案發地距離市區較遠，在一個農場周圍，那裏住了四五戶中國人。」

胡先生續指，「這對夫妻是給國內一個老闆打工的，昨天晚上老闆打電話一直聯繫不上。今早5點的時候老板讓隔壁的中國人去看一下情況，然後發現了屍體並報警。」、「我過去的時候，夫妻二人的遺體已經準備送去太平間了。」

案發現場。（極目新聞）

夫妻所僱的當地員工具有重大嫌疑，目前其中一人已被拘捕。（極目新聞）

胡先生還說，當地警方通過調取閉路電視確定作案時間在周三（12月3日）晚6時左右，夫妻所僱的當地員工具有重大嫌疑，目前其中一人已被拘捕。

另有在贊比亞的華人表示，得知有中國夫妻遇害後，當地華人所建的群組發消息提醒大家注意安全。

據《極目新聞》報道，中國駐贊比亞大使館工作人員表示：「我們知道這個案子，也已經在敦促當地警方全力偵破此案，更多信息不方便透露。」