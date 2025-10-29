京津冀秋冬季首輪污染17市預警　北京PM2.5峰值達中度污染水平

北京、天津、河北及周邊地區近日迎來今年秋冬季首輪污染過程，10月29日北京市空氣質量達中度污染水平。截至10月28日，京津冀及周邊地區已有17個地級及以上城市啟動污染預警，其中河北省石家莊、唐山等10個城市與河南省鄭州、洛陽等7個市均啟動橙色預警。



中國環境科學研究院研究員柴發合表示，本輪污染始於10月23日，最初在京津冀及周邊地區中南部出現PM2.5污染，隨後範圍持續擴大、程度加重。具體時序為：10月23日河南中北部率先出現輕度污染；24-25日污染範圍擴大到太行山沿線城市，保定、廊坊達中度污染；26-27日區域北部空氣質量短暫好轉；28日擴散條件再度轉差，形成連片污染帶。

據監測數據顯示，截至10月28日17時，區域內PM2.5日均濃度峰值達123微克/立方米（保定市，10月25日），小時濃度峰值更達174微克/立方米（鶴壁市，10月26日10時）。北京市PM2.5小時濃度峰值為109微克/立方米（10月28日17時）。

2024年11月北京啟動空氣重污染橙色預警。（視覺中國）

專家分析兩大成因：排放高位與氣候不利

柴發合分析指出，本次污染主要成因有二：首先，區域污染排放維持高位。10月下旬以來，區域內重型貨車交通流量、工程機械開工時長同比增加6%，監測到火點253個，主要集中在京津冀中部。從顆粒物組分特徵來看，污染高值時段區域PM2.5硝酸鹽占比超四成，顯示工業、柴油車排放的氮氧化物及其二次轉化是主因。

其次，靜穩、高濕、逆溫等多重不利氣象條件疊加。本次污染過程呈現典型的「累積－短暫緩解－加重」三階段特徵：第一階段（23-25日）受弱偏南風控制，污染物逐步累積；第二階段（26日）北部受冷空氣影響短暫好轉；第三階段（27-28日）相對濕度甚至超過90%，擴散條件較第一階段更差。

根據預報，10月30-31日京津冀中北部污染將短暫緩解，11月1-2日區域系統改善，但3日後仍有累積風險。