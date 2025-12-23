北京對台軍事選項浮現　美軍報告警告可打擊1500至2000海里目標

美國防部報告揭露，中國預期2027年前具備對台動武並取勝能力，並持續擴張核武與長程打擊選項。



《路透社》取得一份美國國防部最新年度報告草案指出，中國軍方正在加速擴張核武與常規軍事能力，並「預期在2027年底前具備對台灣開戰並取勝的能力」，相關評估凸顯北京近年軍事現代化與戰略部署的快速推進。

根據報告內容，中國很可能已在靠近蒙古邊境的三處導彈發射井群中，裝填超過100枚洲際彈道導彈東風-31。這些發射井群屬於中國近年新建的井基核武設施。五角大廈過去已通報這些發射井群的存在，但此前未公開已部署導彈的具體數量。報告並未說明新部署導彈的潛在打擊目標。

報告指出，截至2024年，中國核彈頭庫存維持在約600枚以上的水準。雖然近年核彈頭生產速度曾一度放緩，但北京設定的長期目標，是在2030年前將核彈頭數量提升至超過1000枚。

圖為2025年9月3日，北京舉行紀念抗日戰爭勝利80周年的閱兵式，東風-31新型陸基洲際導彈駛過天安門廣場。（Getty Images）

美國防部在報告中提到，中國持續擴張核武力量，但對軍備控制談判態度冷淡。報告寫道「我們仍看不到北京有意推動這類措施，或加入更全面的軍備控制討論」，顯示中國目前並未準備與其他擁核國家展開實質性的軍控對話。

《路透社》報道形容，這份報告全面描繪中國軍事擴張的輪廓，並明確指出「中國預期在2027年底前具備對台灣開戰並取勝的能力」，相關評估與美方過去多次警告北京設定2027年為軍事能力關鍵節點的說法相互呼應。

在對台軍事選項方面，報告指出，北京正持續完善以「粗暴力量」奪取台灣的多種作戰方案，其中可能包括對距離中國本土1500至2000海里外的目標發動打擊。報告補充指出，如果中國這類打擊達到一定程度的規模，可能嚴重挑戰並干擾美軍在亞太衝突區域內、或靠近衝突區域的部署與行動。

解放軍近來不斷強化登陸作戰能力。（鼎盛軍事）

報告同時提及，中國國家主席習近平近年持續整肅軍方與國防產業體系。過去18個月內，至少有26名國營軍工企業的現任或前任高層遭到調查或被撤換。相關反貪調查的範圍，也已從2023年聚焦的火箭與導彈採購，擴大至涵蓋核能、造船等多數國防產業領域。

芝加哥非營利組織「原子科學家公報」指出，中國擴充與現代化其武器庫的速度，「超過任何其他擁核國家」。不過，北京方面則回應稱，外界對中國軍力擴張的相關報道，是抹黑詆毀中國、蓄意誤導國際社會的行徑。

對於這份報告內容，五角大廈拒絕置評。不過，美國官員向《路透社》表示，該報告在送交國會議員前，仍可能進行修訂與調整。