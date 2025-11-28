2027年武統台灣？賴清德錯在哪裏

11月26日，賴清德宣稱，為了應對大陸當局以2027年為武統台灣的節點，故提出一項400億美元的特別軍事預算，將用來採購大量的美國武器。這是繼最近力挺激怒中國大陸的日本高市早苗政府之後，賴清德當局再度刺激大陸。



自2016年蔡英文上任以來，以反覆渲染大陸的威脅來獲取選票、收縮台灣社會的自由民主空間、聯合美日製衡大陸、推行「去中國化」政策，便是民進黨當局的一貫策略。2024年賴清德上任之後，在蔡英文政策基礎上更進一步，屢屢刺激大陸，不斷推升兩岸關係失控的風險。在此過程中，兩岸關係日益從馬英九時期的和平穩定與密切交流狀態一步步墜落至蔡英文、賴清德時期的冰冷、僵持狀態。

本次賴清德宣稱大陸當局以2027年完成武統台灣為目標，提出400億美元的特別軍事預算，無疑會再次刺激大陸，加劇兩岸對立風險。賴清德說的大陸當局以2027年完成武統台灣為目標，既缺乏可靠的證據，又是對大陸政府兩岸政策的扭曲。

10月31日，賴清德主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T坦克成軍典禮，並檢閲部隊。（影片截圖）

但凡願意冷靜下來分析大陸政府的兩岸政策，不難發現，大陸對台工作仍舊以和平統一為首要目標，武統只是最後時刻不得已的選擇，主要是為了威懾台獨，為和平統一創造條件。但民進黨總是刻意將大陸政府針對台獨的威懾誇大、渲染、扭曲為針對台灣的威脅，從而惡化本就緊張的兩岸關係，壓縮兩岸關係的轉圜空間。

無論站在大陸視角還是台灣視角，都不能不承認的是，若從兩岸人民共同的福祉出發，台灣問題的理想解決是需要時間，若一再惡化局勢，升級對抗，容易適得其反。

對於大陸而言，無論是出於同胞情誼、和平價值還是考慮到改革開放和現代化事業，大陸都會盡可能追求和平統一。這正是2022年美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台時候大陸保持克制的原因。對於台灣而言，目前主流共識是維持現狀，若想達到目標，最主要前提是兩岸和平。只有和平，兩岸才不至於滑向大陸不願看到、台灣不能承受的危險境地。簡言之，和平是目前兩岸最大共識。

2022年佩洛西打破中美多年以來的默契，執意訪問台灣，一度造成台海局勢緊張。（蔡英文IG）

那麼，怎樣維持和平？大陸最高目標是和平統一，最低要求是不能台獨，介於二者之間的目標是兩岸關係和平穩定、多交流多合作。這意味着從現實主義角度來看，兩岸若想保持彼此都希望的和平，除了大陸要保持清醒和理性，要節制民粹民族主義之外，台灣社會要努力約束台獨衝動，要積極而又務實地與大陸交流合作。孟子說的「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」依然適用於今天的兩岸。

然而遺憾的是，賴清德想的不是儘快讓兩岸關係止跌回升、重回和平穩定狀態，而是一如既往地渲染大陸威脅和強化軍備。這看似能提高台灣的軍事力量，但在兩岸綜合實力的巨大差距下，除了激化矛盾，引起大陸的警惕之外，沒有任何意義。從現實主義視角來看，賴清德的行為是在拿2300萬台灣人民的福祉作為賭注。

賴清德為何要冒險？一個合理解釋是，他有過於強烈的意識形態，以至於他的執政受信念驅使，而忽略現實的複雜。觀察賴清德過往言行，他有兩個執念，一個是台獨，另一個是被他窄化為選舉的民主。因為台獨執念，所以他不惜多次刺激大陸；因為民主執念，所以他總是將原本複雜的大陸和台灣關係高度簡化為威權和民主的二元對立，既忽略威權和民主之外兩岸各自的多重面向，又是在壓縮對於兩岸相處至關重要的和平與交流空間。被賴清德忽視的是，他習慣於掛在嘴邊的台灣民主既有賴於兩岸和平，又因為他重演陳水扁的少數派當選故事而被再次扭曲。

與當年陳水扁一樣，賴清德當選的得票率不過半。（資料圖片）

富有洞察力的德國思想家韋伯(Max Weber)提出過信念倫理和責任倫理，前者側重出發點和動機，後者顧及行動的後果，二者之間，有時會存在矛盾。政治人物的信念未必會帶來期望的結果，甚至有可能適得其反，釀成錯誤。在韋伯看來，真正稱職的政治家應該有效結合看起來矛盾的信念倫理和責任倫理。韋伯寫道：「信念倫理和責任倫理就不是截然對立的，而是互為補充的，唯有兩者共同作用，才能造就出真正的人，能夠擔當『政治天職』的人。」以此來看，賴清德顯然過於側重信念倫理，而忽視責任倫理。政治人物不是活在海市蜃樓之中，而是置身於錯綜複雜的現實之中，只有保持靈活、務實，才能給人民帶來福祉，否則容易犯錯。

台海一度被英國《經濟學人》稱為「地球上最危險地區」，為了防止最壞結果，兩岸都應該充分考慮現實的複雜，相互理解，務實地開展交流合作。然而賴清德在過於強烈的信念或意識形態的驅使下非但忽視與大陸的溝通與和解，而且屢屢刺激大陸，讓台海兩岸的轉圜空間日漸縮小，面臨本可避免的風險。這正是大陸基於國家發展大局要審慎應對、台灣基於和平與民主要努力約束的賴清德的錯誤之處。