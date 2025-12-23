《人民日報》鐘聲再批日本：軍費擴張算丟歷史責任

官媒《人民日報》國際評論專欄「鐘聲」今（23）日發文，持續就日本近年擴張防衛預算提出嚴厲批評，直指日本在軍費問題上「算丟了歷史責任與公道人心」，未正視作為侵略戰爭發動國與戰敗國應承擔的歷史責任與國際義務。



《人民日報》「鐘聲」以〈日本的軍費帳算丟了歷史責任與公道人心〉為題指出，日本國會近日通過2025財年補充預算案，追加防衛費後，年度防衛經費總額推高至約11萬億日元，創下歷史新高。文章提到，面對外界質疑，日本防衛大臣小泉進次郎在國會答辯時抹黑中國正當國防建設，試圖為日本增加防衛預算辯護。

文章直言，日本在軍費問題上的這筆帳「算得既糊塗又危險」，算丟了歷史責任與公道人心。

文章指出，日方對中國國防政策的指責「純屬顛倒黑白、倒打一耙」。文中寫道，在和平與安全問題上，「中國是世界上紀錄最好的大國」，中國國防經費的增長合理合法，「既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要，也是為更好履行大國國際責任義務」。

「鐘聲」同時對比指出，2025財年日本國民人均防衛費、防衛人員人均費用，分別是中國的3倍與2倍多。在追加防衛預算後，日本本財年防衛開支占國內生產總值比例提升至2％，日本媒體亦質疑「日本作為和平國家的狀態進一步變質」。

文章認為，日本正「在強軍擴武、威脅地區和平穩定的路上越走越遠」，抹黑他國無法掩蓋日本沿軍事擴張道路狂奔的事實，也無法轉移周邊國家對其動向的深切擔憂。

日本《產經新聞》11月14日報道，高市內閣不但加快制定更具擴張性的防衛戰略，還計畫將自衛隊「軍銜」名稱改回軍國主義時代的「大將」、「大佐」、「大尉」。(Getty)

「鐘聲」指出，既然日本右翼政客熱衷於「算帳」，就應先算清楚自身責任。文章強調，日本首先「沒算清也不敢算的」，是作為侵略戰爭發動國所承擔的歷史責任，以及戰敗國應履行的國際義務。

文章回顧，日本在二戰期間犯下嚴重罪行，理應嚴格遵守戰後國際秩序與本國《和平憲法》，在軍事與安全問題上尤其應保持克制。然而，現實卻是日本防衛費已連續13年增長，近5年更激增約60％。同時，日本鬆綁集體自衛權，大力發展「對敵基地攻擊能力」，大幅放寬武器出口限制，甚至被指有意動搖「無核三原則」，整體戰略走向正出現重大轉變。

2025年8月9日，日本長崎市長鈴木史朗在和平紀念儀式上宣讀《長崎和平宣言》，表示將與全球公民攜手，讓長崎永遠成為「最後一個核彈爆炸地點」，並將竭盡所能，實現廢除核武器和世界永久和平。（X/ @thepage_jp影片截圖）

文章進一步批評，日本口頭標榜「專守防衛」、「被動防禦」，實際行動卻一再背離《開羅宣言》《波茨坦宣言》所確立的戰敗國義務，也背棄憲法中的和平承諾，形同對歷史罪責的逃避，並對戰後國際秩序構成挑戰。

此外，「鐘聲」指出，日本在軍費問題上還「沒有算清」一筆沉重的「民心帳」。文章表示，在社會保障壓力高企、物價居高不下的背景下，右翼政客為巨額防衛開支辯護時，忽視國內民眾的憂慮與反對聲音。防衛費的大幅躍升，最終往往透過增稅或擠壓教育、醫療、基建等民生支出實現，沉重負擔將落在普通民眾身上。

文章最後強調，歷史的帳本清晰記錄國家走過的道路，日本應「盡快還上歷史欠帳」，端正歷史認知，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國。文章警告，若執迷不悟、企圖重溫軍國主義舊夢，日本只會讓自身背負的歷史包袱更加沉重，並遭到愛好和平的國家與人民共同反對。