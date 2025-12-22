中日46航線未來兩周航班全取消　大阪重災　航空公司啟動集中退票

12月22日，內媒《新京報》報道，航班管家DAST預測，未來兩周有46條中日航線取消全部航班，涉及的航線包括瀋陽-大阪、南京-福岡、武漢-大阪、福州-名古屋、上海-岡山、成都-札幌等。



根據航班管家DAST資料，2025年第51周中國大陸赴日航班量852班次，恢復率為58.1%（與2019年相比，恢復至2019年同期的58.1%），較第41周下降38.7%。截至2025年12月22日，2026年1月中國大陸赴日航班取消量已達2195班次，航班取消率為40.4%。

航班管家DAST相關數據顯示。（DAST交通數據速遞公眾號）

46條航線「團滅」 長三角最受傷

根據航班管家航線清單，46條航線覆蓋上海、南京、杭州、寧波、南通、成都、重慶、武漢、西安、深圳、廣州、長沙、合肥、南昌、瀋陽、哈爾濱、大連、昆明、貴陽、揚州、海口、石家莊、福州、運城、臨沂、煙臺等26座中國內地城市，以及大阪、名古屋、福岡、札幌、靜岡、岡山、小松、佐賀、茨城、富山、鹿兒島、長崎、松山、廣島、仙台、沖繩、東京、新瀉等18座日本機場。

其中，上海浦東、虹橋兩場共有14條航線全部取消，為取消最密集的城市；大阪關西機場成為中方航點直飛最多的日方目的地，超過10條航線停飛。

航司已啟動集中退票

此外，國航、東航、南航、春秋、吉祥等主要中日航線承運方，已陸續發佈相關航線退改政策，涵蓋未來兩周內所有中日航線機票。據估計，僅已取消的2195班次就將影響超過44萬人次的出行計劃，退票高峰預計持續至12月底。