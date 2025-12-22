日自民黨高官訪台見賴清德　外交部：台灣不存在總統　已嚴正交涉

在12月22日外交部例行記者會上，彭博社記者就日本自民黨高級官員「竄訪」台灣，並會見賴清德一事提問。對此，林劍回應說，台灣是中國的一個省，不存在什麽「總統」。「我要指出的是，日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出了嚴正交涉。」



林劍強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份。我們再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。我們也正告民進黨當局，「媚日謀獨」令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。

自日本首相高市早苗發佈涉台不當言論以來，中日關係持續惡化。在此背景下，高市早苗所在的日本自民黨高層自21日起接連竄訪台灣。自民黨代理幹事長萩生田光一21日率先抵台訪問3天，並與賴清德見面。

日本自民黨高官竄訪台灣見賴清德。

據台媒報道，日本國會會期已於12月17日結束，從今年底至明年初陸續會有30位日本國會議員到台灣，除萩生田外，日本前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久將分別於22、24日抵台。前外務大臣河野太郎在內的「麻生派」6名議員，則預計在24日抵達。長期推動台灣戶籍正名化的日本前農林水產副大臣瀧波宏文，也將於近期率領多位參議員訪台。