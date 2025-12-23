習近平對中央企業工作作指示：要聚焦主責主業，立足實體經濟

據央視報道，中共總書記、國家主席習近平近日對中央企業工作作出重要指示指出，黨的十八大以來，中央企業認真貫徹黨中央決策部署，積極服務國家戰略，在國民經濟中發揮了骨幹和支柱作用。



習近平強調，新征程上，中央企業要充分認識肩負的職責使命，更好服務黨和國家工作大局，服務經濟社會高質量發展，服務保障和改善民生，勇擔社會責任，為中國式現代化建設貢獻更大力量。要聚焦主責主業，持續優化國有經濟佈局，切實增強核心功能、提升核心競爭力。要立足實體經濟，強化關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合。要進一步深化改革，完善中國特色現代企業制度，健全公司治理結構，着力解決制約企業發展的深層次問題，努力建設世界一流企業。要統籌發展和安全，有效防範化解風險，不斷夯實企業安全發展的基礎。

習近平強調，要堅持和加強黨的全面領導，加強企業領導班子建設，壓實管黨治黨責任，推動黨的領導融入公司治理各環節，促進黨建工作與生產經營深度融合。要完善制度、強化監督，堅決懲治腐敗，鍥而不舍糾治「四風」，着力營造風清氣正的政治生態。

中央企業負責人會議12月22日至23日召開。會上傳達了習近平重要指示。中共中央政治局常委、國務院總理李強出席會議並講話。

李強指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，中央企業要把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和決策部署上來，進一步明確方位、找準定位，切實擔負起職責和使命。要在推進重大基礎設施建設中提供強力保障，加快傳統基礎設施更新和數智化改造，適度超前開展新型基礎設施建設。要在實現產業鏈供應鏈自主可控中當好擔綱主力，結合主責主業發展新興產業和未來產業，保障能源資源供應，增強產業鏈韌性。要在推進高水平科技自立自強中強化基礎支撐，加強應用基礎研究，提升關鍵共性技術供給質量。要在服務國家重大戰略中積極主動作為，為發展全局作出更大貢獻。要進一步深化國資國企改革，在優化國有經濟佈局、完善現代企業制度、提升國資監管效能等方面走在前列。要把黨的領導貫穿到改革發展各方面全過程，縱深推進全面從嚴治黨，營造風清氣正的政治生態。

李強強調，中央企業負責人要以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，增強大局觀念，善抓主要矛盾，勇於改革創新，提高駕馭覆雜局面、解決突出問題的能力，帶領企業不斷開創改革發展新局面。