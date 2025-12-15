北京召開座談會　就未成年人思想道德建設傳達習近平指示

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就未成年人思想道德建設作出重要指示，強調要把相關工作作為「戰略性、基礎性」任務，落實立德樹人根本要求，並健全學校、家庭及社會協同育人機制。12月15日，未成年人思想道德建設工作座談會在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席並發言，系統部署新時代未成年人思想道德建設的方向與重點。



習近平指出，黨中央高度重視未成年人思想道德建設，多措並舉推動各項工作取得新進展新成效。新征程上，要落實立德樹人根本任務，堅持把未成年人思想道德建設作為戰略性、基礎性工作來抓，持之以恆用新時代中國特色社會主義思想培根鑄魂，健全學校家庭社會協同育人機制，教育引導廣大未成年人樹立遠大理想，踐行社會主義核心價值觀，養成良好道德品質和行為習慣，努力成為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。各級黨委和政府要加強組織領導，有關部門和群團組織要認真履職盡責，合力為未成年人健康成長營造良好社會環境。

照片拍攝於2018年4月2日，習近平在北京參加植樹活動時與少先隊員合照。

12月15日，未成年人思想道德建設工作座談會在京召開。會上傳達了習近平重要指示。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。

蔡奇在講話中指出，黨中央把未成年人思想道德建設擺在重要位置，習近平總書記作出一系列重要論述和重要指示，深刻闡明新時代加強和改進未成年人思想道德建設的正確方向、職責使命和路徑方法，為做好未成年人思想道德建設工作提供了根本遵循。

蔡奇強調，要落實立德樹人根本任務，健全學校家庭社會協同育人機制，教育引導廣大未成年人踐行社會主義核心價值觀，堅定理想信念、厚植愛國情懷、加強品德修養、增長知識見識、培養奮鬥精神、增強綜合素質。落實學校育人主體責任，堅持德育為先，注重「五育」融合。

同時要重視和加強家庭教育，發揮家庭教育的基礎作用。積極營造良好社會文化環境，努力為孩子們創作生產好的文化產品，提供好的文化服務。著力提高網絡育人能力，提升未成年人網絡素養。促進未成年人身心健康，加快構建未成年人心理健康服務體系。加強未成年人保護和違法犯罪防治，引導未成年人樹立法治觀念。加強黨對未成年人思想道德建設的領導，營造良好社會環境，共同促進未成年人健康成長、全面發展。

李書磊主持座談會。中央網信辦、教育部、中央廣播電視總台、共青團中央、全國婦聯、北京市委宣傳部、內蒙古自治區鄂爾多斯市負責人，未成年人思想道德建設基層工作者代表作了發言。