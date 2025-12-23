中日航班取消率逾四成　境外遊興起「日本替代」熱

隨著中日航班大幅縮減，明年初中日航線運力持續走低。多家旅遊與航班數據顯示，明年1月中國飛往日本的航班已取消逾2000班，其中有46條中日航線在未來兩周內出現「零航班」情況，帶動中國出境旅遊市場出現明顯的「日本替代」效應。



內媒《澎湃新聞》報道，根據航班信息系統「航班管家」最新統計，自12月23日至明年1月5日的兩周期間，共有46條中日航線班機全數取消，涉及中日兩國共38座機場。整體來看，明年1月中國往返日本的航班取消量已達2195班，取消率高達40.4%。

報道指出，上述46條航線覆蓋上海在內的26座內地城市。目前仍維持營運的中日航線，主要集中於東京等日本核心城市，其他如新潟等地的航線則已全數停飛。

航班管家DAST相關數據顯示。（DAST交通數據速遞公眾號）

在仍正常運作的航線方面，中國國際航空持續執飛北京至東京成田、北京至大阪關西，以及上海浦東至福岡等航線；中國東方航空則維持上海浦東至東京成田、上海浦東至大阪關西航線；吉祥航空與春秋航空亦保留上海浦東往返東京成田、大阪關西等主要航點。

隨著元旦及春節假期將近，中國民眾年終出境旅遊需求升溫，但目的地選擇出現明顯變化。「日本替代」成為近期出境旅遊市場的關鍵詞，韓國、東南亞與歐洲國家成為熱門選項，國內冬季冰雪旅遊亦同步迎來快速增長。

同程研究院分析指出，「日本替代」效應自11月下旬以來加速釋放，韓國、印尼等亞洲主要經濟體將成為最大受益者，其中韓國旅遊熱度有望創下近年同期新高。過去集中於日本的滑雪度假需求，則逐步轉向哈薩克及北歐地區；同時，國內黑龍江、新疆、內蒙古、河北等地滑雪度假區，也被視為「北海道平替」的新選擇。

代購的中國遊客向來為韓國免稅店的「主力軍」。（視覺中國）

同程旅行平台數據顯示，11月最後兩周，韓國酒店預訂熱度同比增長超過240%；越南、印尼等東南亞國家的酒店預訂熱度同比增幅亦均超過100%。歐洲方面，德國、西班牙酒店預訂熱度同比增幅超過300%，丹麥、瑞士等北歐國家的酒店預訂熱度同比亦超過200%。

攜程平台數據則顯示，11月至2026年2月期間，國內滑雪及冰雪景區門票預訂量同比大幅成長，增幅約達70%。

不僅航空市場受到影響，郵輪航線亦出現調整。多家郵輪公司以南韓航線取代原有日本航線。例如，地中海郵輪原定於明年1月底自上海出發前往沖繩、福岡的兩條航線，已調整為前往濟州與釜山；「愛達魔都號」明年1月的郵輪航線，亦幾乎全面轉為釜山與濟州方向。