內地三大航司：中日航線免費退、改簽政策，延長至明年3月28日

中日關係持續交惡，內地三大航空公司中國國際航空（國航）、南方航空（南航）、東方航空（東航）宣布，中日航線免費退、改簽政策延長至明年3月28日。



東航。（視覺中國）

南航。（視覺中國）

國航、東航、南航陸續發布日本相關航線客票特殊處理的通知，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中方強烈表示不滿，外交部和中國駐日本使領館11月14日就中國公民前往日本發布鄭重提醒，提醒公民近期避免赴日本。

高市早苗。（Getty）

在此之前，內地三大航空公司免費退、改簽政策到2025年12月31日結束。

東航表示，為協助行程涉及日本航線的旅客更好地安排出行，現發布東航涉及日本航線進出航班客機機票的特殊處置方案，凡機票中至少含有一段未使用的涉及日本進港、出港或經停航班（包括東航、上航或其他航空公司航班），航班起飛日期在2025年11月15日至2025年12月31日期間的，可免費變更一次，退票則免收退票手續費。

南航和國航的日本航線退改簽政策也與東航類似，可以免費退改簽的客機機票起飛時間從11月15日起到12月31日結束。