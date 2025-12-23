寧波5月大女嬰｢小洛熙｣術後離世　浙江省市介入啟動醫療事故鑑定

浙江省寧波市一名5個月大的早產女嬰「小洛熙」，於11月14日在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟手術後不幸離世，事件引發廣泛關注。

目前，寧波市已根據家屬要求啟動醫療事故技術鑑定程序，針對家屬提起的醫療損害責任糾紛訴訟，亦已被法院受理；寧波市派出工作組進駐醫院，進一步開展調查處置工作。浙江省委省政府亦派出工作組對做好後續處置工作加強督導。

此前，家屬獲取的屍檢報告部分內容顯示「小洛熙」手術創口未縫合、心臟補片未完全覆蓋缺損，小洛熙母親曾哭訴，「小孩是因血流乾而死的。」



據此前報道，2025年11月14日，5月齡的早產兒「小洛熙」在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟房間隔缺損修補手術時離世。事件連日來牽動人心，引發輿論廣泛關注。

從11月17日起，寧波市已成立調查組進行全面調查。12月14日，寧波市衛生健康委員會發布初步調查結果通報，明確該醫療團隊在診療過程中存在風險評估不足、手術操作過失、術中突發情況告知不及時等問題。依據調查結果，涉事主刀醫師陳某賢、麻醉科主任等相關責任人員已被免職，醫院分管副院長受撤職處分，醫院黨委書記受警告處分，院長被記大過處分。

小洛熙媽媽曾在短視頻平台上多次實名舉報涉事醫師

小洛熙生前照片

家屬公佈尸檢結果 母親哭訴：血流乾而死

根據家屬要求，寧波市委托湖北崇新司法鑑定中心進行屍檢。12月19日晚，「小洛熙」家屬在社交平台發布消息稱，已經拿到女兒的屍檢報告。12月20日，「小洛熙」父親向內媒確認已拿到尸檢報告，但表示不方便公布完整結果，只將部分結果公布於社交平台。

據家屬公布的部分屍檢報告內容顯示，「正中切開胸腹部皮膚，右側胸壁瀰漫性出血，右側第3~4肋間見長6.5cm的橫行手術創口未縫合。」報告還指出，「剪開上述房間隔缺損補片縫合線，見另一心包補片部分在位，未覆蓋房間隔缺損全部，一側縫合於房間隔缺損下後緣處，另一側游離狀，大小約為1.4cm×0.5cm，缺損大小為1.0cm×0.9cm。」家據此質疑實施手術人員未對孩子的傷口進行縫合，且將手術補片留在了孩子的心臟中。

更關鍵的是，屍檢報告中關於心臟的檢查結果寫道：「檢見其冠狀竇口無異常，未檢見冠狀竇型房間隔缺損。」報告的綜合分析認為，「小洛熙」符合因繼發孔型房間隔缺損行修補術併發心力衰竭、呼吸功能衰竭而死亡。

對此，「小洛熙」父親質疑：「我們小孩都沒有這個病，哪來的手術指症？」其母親更哭訴：「小孩明明沒有7毫米的那個洞的房缺，硬生生給我們寫上有7毫米的，小孩是因血流乾而死的。」湖北崇新司法鑑定中心工作人員向內媒證實，「小洛熙」的屍檢確為該中心完成。

寧波大學附屬婦女兒童醫院當晚曾發布情況聲明回應屍檢報告，但隨後不久又刪除，此舉引發外界更多關注，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進亦發聲指「剛發就刪，不好，傳遞了額外的複雜信息。」

浙江省、市兩級介入事件

今日（12月23日），針對家屬就手術治療過程提出的質疑，根據《醫療事故處理條例》，浙江寧波市已啟動醫療事故技術鑑定程序，將組織國內權威專家對具體醫療過錯及其責任程度進行認定，並根據鑑定結論對相關人員依法依規嚴肅處理。此外，針對家屬與醫院的醫療損害責任糾紛訴訟，寧波市海曙區人民法院已經依法受理。

浙江省委省政府對事件高度重視，派出工作組對做好後續處置工作加強督導。寧波市派出工作組進駐寧波大學附屬婦女兒童醫院，進一步開展調查處置工作，落實問題整改，保障醫院正常診療秩序。