網球員逄仁龍操縱22場比賽被封殺　博主：獎金微薄參與賭局賺更多

12月19日，國際網球誠信機構（ITIA）公告指，中國網球運動員逄仁龍承認於2024年涉及操縱比賽和行賄，因此被處以12年禁賽及11萬美元罰款（其中7萬美元緩期執行）。逄仁龍已被山東網球隊要求退隊。事後，與逄仁龍相熟的體育博主章健（化名）向內媒表示，很多球員對事件都感到很意外，並認為除了國內頂尖球員，中國男網的選手多數在獎金微薄的比賽中勉強生存，因而被危險的「腐敗」誘惑。



被視為「潛力新星」 卻在微薄獎金中掙扎

據《界面新聞》報道，在章健分享的聊天截圖中，兩名隊員直言震驚，認為逄仁龍「看起來如此老實」，並認為他「不像這種人」。事實上，早在2024年12月，逄仁龍的名字就已出現在ITIA公告上，因涉嫌違反網球反腐敗計劃（TACP）而被暫時禁賽，等待進一步審議。而自2025年以來，ITIA已公開54名網球運動員及官員涉及腐敗事件，其中包括中國運動員。

儘管涉賭，逄仁龍在國內網壇曾被視為「潛力新星」。2024年11月，他創下職業生涯最高的世界單打排名1316位。章健指出，雖然其國際排名僅1300名左右，但他已達到國內20多名的實力水平，這需要超過十年的專業訓練。逄仁龍的成績在一定程度上證明了他的潛力：2023年，他在中國網球巡回賽河南網球公開賽中獲得男雙冠軍和男單亞軍；同年6月，他在長沙望城站的男單賽事中作為頭號種子晉級四強（後因傷退賽，該站冠軍正是陸鵬宇）。2023年，他還隨山東隊歷史性奪得全國網球團體錦標賽男子團體亞軍，該賽事是國內市規模最大、選手水平最高的成年團體網球賽。

然而，這份「新星」光彩僅限於國內。在國際賽場上，像許多中國男網選手一樣，他只能在ITF巡回賽中掙扎，這些比賽的獎金相對較少，如總獎金在1.5萬至3.5萬美元之間的M15、M25賽事。

逄仁龍在國內網壇曾被視為「潛力新星」。（新華社）

章健指出，除了國內頂尖球員，中國男網的選手多數在獎金微薄的比賽中勉強生存。逄仁龍的經歷就是一個典型例子。2024年3月，他在埃及的ITF M15賽事中奮戰六場比賽，首次進入八強，卻僅獲得2個積分和438美元獎金。隨後在M15土耳其站，他在資格賽中出局，未獲得任何獎金和積分，卻仍需自行負擔當地一周的住宿和報名費用。

章健認為，逄仁龍不像其他球員喜歡留在國內比賽。2023至2024年，他自費前往塞爾維亞、埃及和土耳其參賽數周。「如果不想認真比賽，沒有必要花幾萬塊錢去這麼遠的地方。」然而，投入與回報之間的差距讓人沮喪。章健提到，逄仁龍的職業生涯總獎金僅為稅前約4000美元，這「連給球拍穿線的錢都不夠」。

操縱或企圖操縱22場比賽 或參與賭局

根據ITIA公告，逄仁龍在2024年5月至9月期間操縱或企圖操縱22場比賽。25歲的逄仁龍承認，他的操縱行為涵蓋了所參加的ITF世界網球巡回賽M15、M25及ATP挑戰賽50級別的五場單打比賽，並對其他職業網球運動員進行了17次腐敗接觸，進一步操縱了六場比賽。雖然ITIA沒有具體披露逄仁龍的操縱手法，但章健分析認為，其方法可能涉及賭球，即參與賭局並通過操控比賽進程獲利。球員的具體行動通常取決於賭徒的需求和如何獲得最佳賠率。

《衛報》的報道提到，《網球誠信獨立審查》的作者亞當·劉易斯表示，國際網球聯合會自2012年起與數據公司Sportradar簽署了一份價值7000萬美元的合約，旨在實時提供全球小型和中級賽事的比分資訊。這使得博彩公司能夠為特定比賽設置賠率，尤其在即時投注市場中為不法賭徒提供了可乘之機。

例如，賭盤可能針對「某一盤的具體比分」、「某一局是否出現破發」，甚至「選手在特定發球局中的首分得失」等細節設置賠率。這些細微的細節對比賽整體結果影響有限，但卻可被選手精確控制，成為操縱行為的高頻區。

賭盤可能針對「某一盤的具體比分」、「某一局是否出現破發」，甚至「選手在特定發球局中的首分得失」等細節設置賠率。（視覺中國）

這種賭球的利益鏈條通常為：賭徒或中介根據賠率分析，向球員提出具體的操縱要求，球員在比賽中執行，賺取獲利後分成。BBC曾報道，網球運動員卡里姆·霍薩姆在一次比賽中被他人腐蝕後，開始成為賭球的牽線人，他甚至聯繫另一名球員，提出「先輸掉一盤，再贏得整場比賽」的條件，並承諾給予2500美元的報酬。

由於低級別賽事的獎金可能僅有數百美元，而成功的操縱操作卻能帶來更高的收益，這對低排名球員而言，經濟壓力使其面臨了極大的誘惑。《界面新聞》記者不完全統計發現，ITIA官網上的確存在不少違反反腐敗計劃的網球運動員。2025年至今，ITIA已發布的腐敗事件有54起。

ITIA網站明確規定，網球腐敗行為的具體細則，包括：所有受保人員不得直接或間接對任何賽事或其他網球比賽的結果進行投注；不得為網球投注提供便利、鼓勵或推廣；不得促使參賽者在任何賽事中不盡全力。

中國網球協會通報。（官網截圖）

12月20日，中國網球協會也就逄仁龍事件發表聲明，堅決反對任何破壞行業風氣及公平競爭的行為，並表示將根據運動員的違規事實，依照相關法律法規進行處理。協會還表示，將加強行業風險意識，強化治理；建立失德行為的懲治機制和黑名單制度；並會同相關部門打擊違規行為，清除行業的毒瘤。