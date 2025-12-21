中國網球運動員逄仁龍　操縱比賽被禁賽12年

《新華社》消息，國際網球誠信機構（ITIA）20日確認，中國網球運動員逄仁龍因操縱或企圖操縱比賽，被處以禁賽12年並罰款11萬美元（其中7萬美元暫緩執行）的處罰。



ITIA通報稱，逄仁龍承認在2024年5月至9月期間，操縱其本人參加的ITF世界網球巡迴賽M15、M25及ATP挑戰賽50級別共5場單打比賽，並對其他職業球員進行17次腐敗接觸，導致另外6場比賽被操縱。現年25歲的逄仁龍職業生涯最高單打排名為世界第1316位。

根據通報，逄仁龍已接受與ITIA達成的協定製裁。其停賽自2024年11月7日起計算，禁賽期將持續至2036年11月6日。

禁賽期間，逄仁龍不得參加、執教或出席任何由ITIA成員（國際網球聯合會ITF、男子職業網球選手協會ATP、女子網球選手協會WTA、澳大利亞網球協會、法國網球聯合會、溫布爾登網球錦標賽和美國網球協會）或任何國家（地區）協會授權或批准的網球賽事。

中國網球協會12月20日晚間發佈聲明稱將依據運動員違法違規事實，按照中國國家法律法規和行業管理規定對其做出進一步處理。

據報道，逄仁龍曾是中國網球的新生力量。2021年他代表山東出戰了陜西全運會，2023年他先後斬獲CTA800鄭州站男雙冠軍、河南網球公開賽男雙冠軍。2024年，他在埃及沙姆沙伊赫ITF15k賽事中首次斬獲ATP積分，職業生涯最高排名為第1316位。對於逄仁龍的禁賽從2024年11月7日的臨時停賽起算，至2036年11月6日結束，屆時他將37歲。