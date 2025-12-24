2025版《鼓勵外商投資產業目錄》發布　引導外商投資先進製造業

近日，經國務院同意，國家發展改革委、商務部全文發布《鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）》（以下簡稱《鼓勵目錄》），自2026年2月1日起施行。發改委發言人表示，與2022年版本相比，主要變化為鼓勵引導外商投資先進製造業、現代服務業、中西部與海南地區等。



《鼓勵目錄》是中國重要的外商投資促進政策，也是重要的外資產業和區域政策。修訂出台新版《鼓勵目錄》，是更大力度吸引和利用外資的重要舉措。據了解，此版與2022年版相比淨增加205條、修改303條。

中華人民共和國商務部。（中新網）

主要變化一是鼓勵引導外商投資先進製造業。全國目錄新增或擴展終端產品、零件、原料領域等相關條目，提升產業鏈供應鏈發展水準。二是鼓勵引導外商投資現代服務業。全國目錄新增或擴展商務服務、技術服務、科學研究、服務消費等領域有關條目，促進服務業高品質發展。

第三是鼓勵引導外商投資中西部地區、東北部和海南省。結合各地資源禀賦、特色優勢與產業發展實際，擴大地區目錄鼓勵範圍。透過進一步優化對外商投資的方向性引導，持續提升引資品質、持續改善外商投資在國內的區域布局。

國家發展改革委宏觀經濟研究院對外經濟研究所研究員原倩表示，從供給側看，修訂擴大《鼓勵目錄》有利於將新技術、新業態、新模式納入鼓勵範圍，吸引全球創新要素，通過深化國際投資合作，實現中外企業優勢互補。從需求側看，修訂擴大《鼓勵目錄》有利於引導外資企業更好滿足中國不斷升級的醫療健康、養老服務等需求，改善民生福祉、進一步擴大內需。