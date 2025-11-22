外賣平台｜加劇競爭抑或通往壟斷？　價格戰蔓延至演算法

這邊廂，香港外賣市場需要競爭，競委會不容大平台以苛刻的合作條款封鎖小型平台的生存空間。那邊廂，京東大舉進攻內地外賣市場，與美團以及阿里巴巴旗下的餓了麼正面交鋒，狂燒百億補貼爭奪市場份額。



從內地經驗看「燒錢」：監管緣何介入價格戰？

正如上篇文章提及，外賣市場具備網絡效應，餐廳和用戶數目相輔相成。所以，降低佣金，補貼用戶，甚或雙管齊下，是外賣平台搶佔市場份額的重要手段。但內地的價格戰已經令到外賣行業陷入「送一單，虧一單」的惡性競爭，市場監管總局不得不督促平台合理控制補貼，避免衝擊正常價格體系。

中國監管部門早在2021年已加大了對平台經濟的整頓。（新華社）

早於前年，市場監管總局已經根據《反壟斷法》頒布《禁止濫用市場支配地位行為規定》。其中的第15條明文規定，具有市場支配地位的企業若然沒有正當理由，不得以低於成本的價格銷售商品，而證明理由的責任在企業本身。

隨着今年外賣平台大打價格戰，市場監管總局和發改委亦就《價格法修正草案》諮詢公眾，有意禁止為了排擠競爭對手或者獨佔市場而以低於成本的價格傾銷，或者強制其他經營者按照其定價規則以低於成本的價格傾銷，除非有正當理由。與此同時，修例還打算將適用範圍從原本的商品擴展至服務，並且禁止經營者利用數據和演算法「從事不正當價格行為」。

傳統準則失效？ 定義「掠奪性定價」的全球挑戰

事實上，今時今日要判斷企業是否構成反競爭的「掠奪性定價」，本來就不容易。經濟合作暨發展組織（OECD）於2020年的報告指出，數碼平台的邊際成本往往接近零，難以用傳統的「價格低於平均變動成本」來測試。更重要的是， 現在科技平台可以一邊實施蝕本價，但另一邊靠其他市場來賺錢，又或者長年承受虧蝕，因此不像傳統的掠奪性定價那樣，在獨大之後提升價格。

2024年4月，美國加州，一名送餐員在三藩市使用DoorDash配送外賣。（Getty）

舉例說，最新收購了Deliveroo的美國外賣平台龍頭DoorDash，過去每年虧損以億美元計算，但成功在美國多個城市維持六成甚至七成的市場佔有率。其成本主要都是變動成本，例如是給予外賣員的報酬，因而由訂單數量來決定。連年虧蝕意味定價低於平均可避免成本很可能是常態，但與此同時，止蝕或者調整價格也是隨時的事。這是為什麼美國反壟斷界有意見認為，應該放棄原本「掠奪性定價」的準則，不再需要證明經營者是否打算在獨大後加價，而是只要其市場份額達到四成或以些，而且大量交易定價低於平均可避免成本，則應該由其證明自己有正當理由，而非試圖壟斷。

「先燒錢、後收割」是否構成反競爭定價，或許已夠複雜，更複雜的是演算法年代的定價可以極其仔細，同時又非常隱蔽。如果演算法可以分析每名用戶的支付意願，平台企業就不用整體割價，而只須針對少數游離用戶提供蝕本價，同時對忠誠用戶維持合理價格。這樣的掠奪成本將明顯減少，但同時能夠做到扼殺對手的效果。若然要對症下藥，這自然牽涉演算法如何制定，以及是否要強制平台公開。目前歐盟的《數位市場法》禁止大型平台利用商戶的「非公開數據」來與商戶競爭，未知是否足以限制他們以此制定演算法，繼而試圖壟斷市場的能力。

戶戶送（Deliveroo）今年3月10日宣布撤出香港，2023年加入市場的Keeta成為第二大外賣平台，隨後更成為業界龍頭。（廖雁雄攝）

香港的規管挑戰：蝕本定價「懲罰」對手如何舉證？

回到香港，掠奪性定價由《競爭條例》的第二行為守則來規管。與打擊反競爭協議的第一行為守則不同，第二行為守則針對的是濫用市場權勢，所以只適用於「具有相當程度市場權勢」的經營者。競委會前年調查Foodpanda和戶戶送的合作協議時，只指出他們「擁有一定程度的市場權勢」。如果市佔率四成的外賣平台未算「具有相當程度市場權勢」，日後如果有平台的市場份額超過五成，甚至達到六成、七成的話，會否成為第二行為守則的規管對象？《第二行為守則指引》指出，掠奪性定價是為了迫使對手退出市場及╱或試圖「懲罰」競爭對手，這是否意味對於蝕本定價的理由，舉證責任在競委會一方？

▼01政策分析系列▼

