習近平主持中央政治局會議　研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作

周四（12月25日），中共總書記、國家主席習近平主持召開中共中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作。



據《新華社》報道，會議指出，2025年，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的建設的重要思想、關於黨的自我革命的重要思想，持續推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，聚焦「兩個維護」強化政治監督，紮實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，保持反腐敗高壓態勢，深入推進風腐同查同治，堅決整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，完成對省區市巡視全覆蓋，推動完善黨和國家監督體系，深入開展「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動，推動紀檢監察工作高質量發展取得新進展新成效。

會議強調，2026年，各級紀檢監察機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為「十五五」時期經濟社會發展提供堅強保障。要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，推動黨員幹部樹立和踐行正確政績觀，把黨中央重大決策部署落到實處。鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，推進作風建設常態化長效化，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，用更多可感可及的成果贏得群眾信任。把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，一步不停歇、半步不退讓，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗綜合效能。持續加強紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，着力鍛造紀檢監察鐵軍。

此前，習近平總書記主持召開中央政治局常委會會議，聽取中央紀委國家監委2025年工作情況和二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議準備情況匯報。會議同意明年1月12日至14日召開二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。