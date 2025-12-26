穿越天山僅需20分鐘　烏尉高速今全線通車改寫新疆南北疆格局

烏魯木齊至尉犁高速公路今（26）日全線通車，這條橫跨天山的交通動脈正式貫通，打破長期以來天山對新疆南北疆造成的地理阻隔。官方介紹，通車後烏魯木齊至庫爾勒的行車時間，已由原本約7小時，大幅縮短至3.5小時。



綜合《央視》、《觀察者網》等內媒報道，烏尉高速為國家高速公路網G0711烏魯木齊至若羌高速公路的核心路段，全長324.7公里，路線自烏魯木齊出發，途經和靜縣、焉耆回族自治縣、庫爾勒市，最終抵達尉犁縣，全線依雙向四車道高速公路標準建設。

這條高速公路穿越天山，將天山南北的城市與鄉村緊密連結。主線共設置12座互通立交、17座隧道，以及數百處橋梁、涵洞與通道，其中天山勝利隧道為全線最具關鍵性的控制性工程。

12月26日，烏魯木齊至尉犁高速公路全線通車，打破長期以來天山對新疆南北疆造成的地理阻隔。（央視新聞截圖）

中國交通建設集團黨委書記、董事長宋海良表示，天山勝利隧道全長22.13公里，創造了世界最長高速公路隧道、高速公路豎井深度世界第一兩項世界紀錄。同時，隧道施工採用「三洞加四豎井」方案，整合超長隧道勘察設計、施工技術、智慧建造及營運安全等多項前沿技術，並於去年年底順利貫通，為烏尉高速全線通車奠定基礎。

報道介紹，烏尉高速早於2020年4月動工，採分段建設、分段通車方式推進。今年4月，巴倫台至庫爾勒段已先行通車，庫爾勒至尉犁段則於2023年9月建成，此次通車的是烏魯木齊至巴倫台段，標誌全線正式貫通。

其中，天山勝利隧道位於海拔近3000公尺的天山腹地，常年積雪，最低氣溫可達零下42度，洞內最大埋深達1112公尺，最深豎井超過700公尺。超長里程、複雜地質與極端環境，對施工提出極高挑戰。按照傳統「兩端對打」方式，隧道貫通至少需10年以上，但整條烏尉高速規劃工期僅6年。

中交新疆交通投資發展有限公司總工程師苗寶棟指出，天山勝利隧道如果採用兩端對打的方式，一個洞只有兩個工作面，那貫通時間需要十幾年。經過研究，我們創造性地提出在兩個主洞中間設置服務隧道的三洞方案。透過服務隧道引入硬岩掘進機快速施工，為主洞創造多個作業面，實現「長隧短打」，有效壓縮工期。

歷經四年多艱鉅施工，天山勝利隧道於2024年底順利貫通，實現20分鐘穿越天山，不僅刷新南北疆通達時間，也被視為重塑新疆區域發展格局的重要工程。

12月26日，烏魯木齊至尉犁高速公路全線通車，打破長期以來天山對新疆南北疆造成的地理阻隔，天山勝利隧道於2024年底順利貫通，實現20分鐘穿越天山。（央視新聞截圖）

作為G0711國家高速公路的重要組成部分，烏尉高速亦與多條疆內外高速公路相互銜接，對打造亞歐黃金通道及向西開放橋頭堡具備關鍵意義。該路線串聯烏魯木齊都市圈、北疆城市帶與南疆城市群，實現準噶爾盆地與塔里木盆地高速貫通，並高效連結烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三大自貿區片區，大幅降低物流成本。

新疆維吾爾自治區交通運輸廳黨委書記、副廳長郭勝表示，烏尉高速「高效連通新亞歐大陸橋、中國—中亞—西亞、中巴等多條經濟走廊主動脈，銜接西部陸海新通道，進一步強化了新疆東聯西出、西引東來、暢通國內國際雙循環的戰略樞紐功能」，並推動「疆內環起來、進出疆快起來、南北疆暢起來、進出境聯起來」的發展目標加速實現。