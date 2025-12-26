撬動萬億資金為市場造血　國家創業投資引導基金正式啟動

國家發展改革委員會於今（26）日正式啟動「國家創業投資引導基金」，並召開專題新聞發布會，說明相關運作規劃。據國家發改委網站消息，該基金在中央資金引導下，預計將撬動萬億元人民幣規模的社會資本，成為支持戰略性新興產業與未來產業的重要資金平台。



國家發改委創新和高技術發展司司長白京羽在發布會上表示，經國務院批准，國家發改委與財政部共同發起設立國家創業投資引導基金。基金將發揮中央資金的引領帶動作用，廣泛吸引地方政府、中央企業、金融機構及民間資本等多方參與，形成萬億級資金規模，透過投基金、投企業、投項目等方式，加大對戰略性新興產業與未來產業的支持力度，加快培育與發展新質生產力。

2024年3月5日，習近平在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

白京羽指出，國家創業投資引導基金的定位具有四項核心特點。首先是「做早期基金」。白京羽表示，今日的科技領軍企業，多數曾是種子企業或初創企業，這類企業成長性高、前景廣闊，但同時風險與不確定性也較大，社會資本普遍持審慎態度。為此，引導基金將種子期、初創期與早中期企業作為投資重點，支持企業聚焦前沿領域展開原創性、顛覆性的技術攻關，為成果轉化搭建平台與橋梁，促成資本與創新的雙向奔赴。

其次是「做耐心基金」，白京羽形容，科創企業成長是一場馬拉松，需要資本長期陪伴。引導基金設定20年存續期，其中包含10年投資期與10年退出期，透過延長投資期限，為企業提供長周期資金支持，同時以更寬鬆的退出安排，為企業留出發展空間，用耐心資本培育各行各業的小巨人與獨角獸。

第三是「做市場化基金」，白京羽表示，中央出資設立引導基金，必須兼顧政策目標與市場化原則，因此採取政府管政策、管投向，專業團隊市場化運作的管理模式。政府層面不直接參與日常運作，也不設地域返投要求；市場層面則透過競爭機制，遴選具備豐富投資與管理經驗的專業機構，負責基金「募、投、管、退」全流程運作，提升資金使用效率。

白京羽指出第四點是「做標杆基金」，示意引導基金將與既有政府投資基金及市場化基金錯位發展，不搞重複投資、不與市場爭利，重點在於補足創投行業長期資本不足的結構性問題。同時，基金也將推動創投行業改革創新，透過打造綜合性服務平台，形成理念創新、機制靈活、政策務實的實驗場，發揮示範引領作用。

在實務設計上，白京羽表示，國家發改委在籌劃階段深入創投市場一線，針對募資、投資、管理與退出等環節存在的堵點，設計多項改革措施。在募資方面，引導基金採用「基金公司、區域基金、子基金」三層架構，逐級放大中央資金的槓桿效應，吸引社會資本參與，實現萬億元級的市場造血。

白京羽指出，自年初宣布設立引導基金以來，創投市場明顯回暖，今年前三季募資金額年增8%，投資金額成長9%，投資案例數量增加近20%，顯示引導基金對提振市場信心、激發市場活力已產生實質效果。

至於在投資方向上，引導基金則明確化「投早、投小、投長期、投硬科技」等四大導向。白京羽說明，引導基金對種子期與初創期企業的投資規模，將不低於基金總規模的70%；單一投資對象估值原則上不超過50億元人民幣，單筆投資金額不超過人民幣5000萬元，確保資金直達產業前端與基層創新環節。同時，基金打破傳統創投基金7至10年的周期限制，對創新藥等回報周期較長的領域，進一步放寬投資年限，落實長期主義。