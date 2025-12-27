美國宣布大規模對台軍售　人民日報：武裝台灣必成「台獨」噩夢

針對美國此前宣布大規模對台灣軍售，《人民日報》發表評論文章稱，外交部公布關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定，涵蓋20間企業、10名高管。相關舉措正當、合理、必要，充分彰顯中國捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心，是對挑釁者的嚴正警告。並表示，武裝台灣必成「台獨」噩夢。



文章稱，美國背信棄諾，向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。此次軍售計劃總價值超110億美元，為歷史之最；具體裝備甚至包括「海馬斯」(HIMARS)火箭炮、自殺無人機等具有明顯進攻性的武器。一邊反反復申明堅持一個中國原則的政治承諾，一邊卻執意武裝台灣，美國作為大國的信譽何在？台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人不要指望中國會吞下損害中國利益的苦果，侵犯中國核心利益的惡劣行徑必受懲戒。

文章表示，美國對台軍售的真實目的，明眼人早已洞若觀火，無非有三：打「台灣牌」以賺選票，武裝台灣以遏中國，簽大訂單以肥本國軍火商。這三點沒有一點符合台灣老百姓利益，賴清德當局卻還感恩戴德，誤以為軍售體現美國所謂「安全承諾」，能給「台獨」壯膽。殊不知這完全是一廂情願的幻想。有軍事專家指出，這筆軍售武器品種以反登陸作戰裝備為主，恰恰說明美國不可能「協防」「保護」台灣，不過是妄圖通過武裝台灣給中國統一設置障礙，並進一步「掏空」台灣、榨取經濟利益。成為「火藥桶」，甘當「提款機」。賴清德當局把台灣置於如此境地，竟還沾沾自喜、企圖蒙蔽民眾，何其無恥。

賴清德。（台灣總統府）

文章指出，不言自明，「倚外謀獨」、「以武謀獨」帶來的結果必然是「窮台」。超過110億美元，如用作民生，能建多少座醫院？能修多少公里高速鐵路？能讓多少孩子享受免費午餐？這些天，不少台灣網民在社交媒體算賬，令人心酸。然而何止是一筆軍售。賴清德當局持續無底線對美輸誠，在關稅談判上「未談先跪」「打左臉送右臉」；在產業上任由美國予取予求，主動奉送台積電，一步步將台灣優勢產業連根拔除。為迎合美國，賴清德誓言在2030年前將防務預算提升至地區生產總值的5%，勢必對民生領域投入產生巨大擠出效應。當老人的退休金、孩子的教育預算都被拿去購買武器，當老百姓的血汗錢都被賴清德當作換取政治私利的籌碼，這樣的台灣怎麽可能會有未來？

文章續指，同樣不言自明，「倚外謀獨」、「以武謀獨」帶來的結果還將「毀台」。可悲之處在於，賴清德當局再怎麽瘋狂武裝自己，除了將台海推向戰火，並埋葬「台獨」分裂勢力，不會有第二種結局。在人民解放軍的強大實力面前，「台獨」分裂勢力的所謂「武器」不過就是一堆廢鐵，「以武謀獨」、「以武拒統」不過就是以卵擊石。奉勸賴清德當局再看看九三閱兵，放棄對外部勢力的幻想，認清形勢，停止禍台、毀台行徑，不要拿2300萬台灣同胞的福祉冒險。

文章最後指，12月26日同一天，由中國國民黨黨團和台灣民眾黨黨團提交的賴清德彈劾提案在台灣民意機構表決中獲得通過。據報道，在台灣網絡上發起的「彈劾賴清德」連署活動已有超800萬人參與。大勢不可逆，人心不可違。賴清德當局「倚外謀獨」、「以武謀獨」的圖謀，注定是黃粱一夢，也必將成為自己難以承受的噩夢。