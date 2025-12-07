陸配涉宣揚武統遭驅逐　返大陸後批台灣不健康：台獨政權營造仇恨

台灣一名中國大陸配偶因在FB上經營「中國人民解放軍」社團涉嫌宣揚武統，遭台灣官方以危害國安為由廢止依親居留許可。這名陸配近日返回中國大陸後，發文批評台灣社會「不健康」。



陸配錢麗。（錢麗FB）

台媒報道，任職台灣科技公司華碩的陸配錢麗，在FB經營名為「中國人民解放軍」的社團，發表過統一言論，並在今年10月密集在社團發布「統一計時打卡」帖文，表示「兩岸和平協商統一，就能讓全體台灣人民過上幸福快樂美好的生活」等。

錢麗被台灣內政部等機構認定「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，在8月被注銷台灣戶籍，身份退回「依親居留」。

其後台灣官方再決議廢止錢麗的依親居留資格，台灣移民署12月1日向她送達通知書後正式生效。錢麗依法不得使用台灣全民健康保險，也不能工作，她隨後從華碩離職。

報道指，錢麗12月3日在台移民署監控下，搭飛機離台返回中國大陸。

錢麗其後在FB發文稱，台灣社會被「民進黨台獨政權」營造的仇恨對立、反中抗中氛圍包裹，「已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台。相關案件將持續跟進。」

錢麗也持續發文自辯支持和平統一，並稱「支持解放軍威懾台獨，並不等於支持武統」，指自己遭到民進黨利用媒體輿論霸凌和政治迫害。