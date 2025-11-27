國台辦批賴清德言論：「台獨」死路一條　「兩制」是「愛台」方案

針對賴清德召集「國安高層會議」，拋出「守護民主台灣國家安全行動方案」等，國台辦發言人陳斌華周四（11月27日）表示，「台獨」意味着戰爭，是死路一條。



陳斌華說，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手、迎頭痛擊。

對於賴清德指「一國兩制」台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線，陳斌華回應，這是渲染大陸威脅，妄圖以武謀獨、倚外謀獨；又稱台海現狀是世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變，也不容改變。統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

圖為10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

陳斌華還稱，「和平統一、一國兩制」是實現統一的最佳方式，「兩制」台灣方案是「和平方案」、「愛台方案」，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。

他進一步稱，繼今年3月將大陸界定為「境外敵對勢力」、拋出「17項策略」之後，賴清德這次又拋出「守護民主台灣國安行動方案」與「13項具體行動」，是在破壞兩岸關係。台灣議題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是不容逾越的紅線。