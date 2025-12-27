疑｢素顏女神｣王麗坤前夫涉詐逾10億　被判無期　已有受害者離世

周五（12月26日），北京市第二中級人民法院（下稱「北京二中院」）對詹某某詐騙案，進行第二次開庭審理時當庭宣判，詹某某被控涉案逾10億元（人民幣，下同），獲無期徒刑。據了解，詹某某真名為詹浩禮，是內地女星、有「素顏女神」之稱的王麗坤的前夫。



王麗坤。（微博@王麗坤）

王麗坤被稱為「素顏女神」。（微博@王麗坤）

王麗坤與前夫。（網上圖片）

據《紅星新聞》報道，受害者介紹稱，詹某某在庭審陳述的最後時刻向受害人道歉。法院認定詹某某合共詐騙10多億元，因涉案數額特別巨大，且因五年內再犯罪構成累犯，從嚴從重以合同詐騙罪判處無期徒刑，以行賄罪判處有期徒刑十二年，決定執行無期徒刑。該案其他三名被告被判處十二年至十四年不等的有期徒刑。

此前報道，該案案發於2022年，去年8月在北京二中院開庭審理。檢方指控詹某某詐騙金額為13.9億元，其中備受關注的，是他涉嫌虛構回遷房項目詐騙近200名購房戶8.6億元左右。涉案小區名稱為「雙泉嘉苑」，由詹某某實控的北京共青城商業集團股份有限公司開發。

知情人士稱，庭審期間，檢方指控的詐騙金額有修改。

王麗坤方面否認涉及犯罪。（微博@王麗坤工作室）

有受害者指控。（網上圖片）

部分查封的詹某某資產已由北京市公安局東城分局先行進行兩批拍賣處置。（紅星新聞）

北京市第二中級人民法院。（央視新聞）

有受害者此前說，詹某某的剩餘資產僅有一個多億，大部分都被其轉移揮霍了。

亦有受害者表示，已有受害者過世。而據《紅星新聞》此前報道，受害者稱，部分查封的詹某某資產已由北京市公安局東城分局先行進行兩批拍賣處置。第一批包括一隻全球限量21個、卡斯特羅簽名的「千禧雪茄櫃」，含2032支雪茄，拍出1320萬元；第二批包括一隻疑似愛馬仕鱷魚皮鉑金包，成交價33.5萬元，一輛勞斯萊斯，成交價500.09萬元，一輛紅色法拉利，成交價411.82萬元，151根疑似金條，成交價653.2萬元，135箱印有貴州茅台酒字樣紙箱酒水，成交價200多萬元。

至於王麗坤方面，去年，有報道指王麗坤正與詹某某辦理離婚手續，王麗坤所屬工作室亦曾發聲明，否認王麗坤涉及犯罪，「王麗坤女士始終遵紀守法，嚴以律己，不涉及不存在任何違法行為，也未損害過任何人的合法權利。」